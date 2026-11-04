Empresas afetadas por temporais terão crédito de até R$ 10 milhões no Paraná

Empresas do Paraná que tiveram prejuízos com temporais poderão acessar R$ 175 milhões em linhas de crédito oferecidas pelo Governo do Estado. O pacote foi anunciado nesta quarta-feira (4) pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior e reúne recursos do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e da Fomento Paraná.

A iniciativa prevê financiamentos para recuperar estabelecimentos, substituir máquinas e equipamentos e ajudar empresas a retomar as atividades. As condições variam conforme o porte do negócio, com opções de juros subsidiados e até mesmo taxa zero.

O anúncio foi feito durante uma visita do governador a Maringá, no Noroeste do Paraná, município atingido por um tornado na madrugada de segunda-feira (2).

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Como serão divididos os R$ 175 milhões?

Do total anunciado, R$ 100 milhões serão disponibilizados pelo BRDE, por meio da linha Recupera Sul. Outros R$ 75 milhões virão da Fomento Paraná, dentro do programa Paraná Recupera Emergencial.

Os financiamentos atendem empresas de diferentes portes, desde empreendedores informais e microempreendedores individuais (MEIs) até negócios de médio porte.

Crédito do BRDE pode chegar a R$ 10 milhões por empresa

A linha Recupera Sul terá R$ 100 milhões para financiar a recuperação de empreendimentos localizados em municípios que tenham decretado estado de calamidade pública e sofrido prejuízos com eventos climáticos.

O valor máximo é de R$ 10 milhões por CNPJ para investimentos fixos, como reformas de estruturas e compra de máquinas e equipamentos. Nesse caso, o prazo para pagamento pode chegar a 120 meses, com carência de até 12 meses.

Também será possível solicitar recursos para capital de giro associado à retomada das atividades. O limite é de R$ 1,5 milhão, com prazo de até 60 meses e carência de 12 meses.

A taxa de juros é de IPCA mais 7% ao ano, mas parte dos encargos será subsidiada pelo Governo do Paraná por meio do Fundo de Desenvolvimento Econômico (FDE).

Fomento Paraná terá opção de crédito com juro zero

Os outros R$ 75 milhões serão oferecidos pela Fomento Paraná em duas modalidades, de acordo com o tamanho da empresa.

A primeira é a linha Micro Emergencial, que terá R$ 50 milhões disponíveis. Ela atende empreendedores informais, MEIs e microempresas com faturamento anual de até R$ 360 mil.

Limite de crédito: até R$ 20 mil;

Juros: taxa zero para quem mantiver os pagamentos em dia.

A segunda modalidade contará com R$ 25 milhões e será destinada a empresas de pequeno e médio porte com faturamento anual de até R$ 16 milhões.

Limite de crédito: até R$ 250 mil;

Juros: taxa fixa de 4,22% ao ano para pagamentos em dia;

Prazo: até 60 meses;

Carência: até seis meses.

As duas linhas fazem parte do programa Paraná Recupera Emergencial e atendem empreendimentos atingidos por eventos climáticos severos em municípios com situação de emergência ou calamidade pública decretada e homologada pelo Estado.