Um empresário de Cascavel, no Oeste do Paraná, relata que não conseguiu atendimento da Polícia Militar (PM) durante um furto à clínica de sua esposa na madrugada da última quarta-feira (18). Segundo ele, a corporação informou que não havia viaturas disponíveis para atender a ocorrência. O estabelecimento foi alvo de furto pela segunda vez.

O crime aconteceu por volta das 2h. A clínica conta com câmeras de segurança e sistema de alarme. Quando o equipamento disparou, o casal recebeu o alerta pelo celular e acompanhou a movimentação do suspeito pelas imagens.

O homem pulou o muro, abriu uma porta de vidro e entrou pela cozinha. No local, começou a separar objetos, como micro-ondas e cafeteira, além de outros itens. Durante a ação, também consumiu um refrigerante.

Enquanto acompanhavam o furto pelas câmeras, o empresário e a esposa acionaram a PM. Conforme o relato, receberam a informação de que não havia equipes disponíveis, pois “todas as viaturas estavam atendendo ocorrências consideradas gravíssimas”, contou o empresário em entrevista ao jornal Meio Dia Paraná. da RPC, desta sexta-feira (20).

O casal também tentou contato com a Guarda Municipal, mas a ligação caiu e não houve retorno. Com o disparo do alarme, o suspeito abandonou os objetos que havia separado e deixou o local com itens menores, entre eles um fardo de refrigerante.

O que aconteceu, Polícia Militar do Paraná?

O empresário afirma que outros comerciantes também relataram dificuldades para conseguir atendimento policial em situações semelhantes.

Segundo ele, há relatos de empresários que acionaram a polícia, mas receberam a informação de que não havia viaturas disponíveis. À RPC, a Guarda Municipal informou que não há registro da ligação do empresário no sistema da corporação.

Procurada pela Tribuna do Paraná, a PM informou que está levantando as informações sobre o caso. “Assim que coletadas as informações, será feita uma manifestação por parte da corporação”.