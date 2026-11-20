O Paraná chega ao período mais quente do ano com queda de 93% nos casos de dengue, mas o calor e as chuvas intensas associados ao El Niño podem favorecer a reprodução do Aedes aegypti e elevar o risco de transmissão de dengue, zika e chikungunya. A preocupação é que o surgimento de novos criadouros reverta a redução registrada em 2026.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram confirmados 6.380 casos nas primeiras 44 semanas epidemiológicas deste ano, 93% menos que no mesmo período de 2025. As mortes passaram de 114 para seis, queda de aproximadamente 95%.

A professora Magda Costa Ribeiro, do Departamento de Patologia Básica da Universidade Federal do Paraná (UFPR), explica que temperatura, umidade e disponibilidade de água influenciam diretamente o desenvolvimento dos mosquitos.

“As temperaturas mais altas, dentro de limites favoráveis ao Aedes aegypti, aceleram o desenvolvimento desta espécie, reduzem o tempo necessário para que ele complete o ciclo de vida, desde o ovo até a fase adulta”, afirma.

As chuvas, por sua vez, criam novos pontos de acúmulo de água. A combinação pode aumentar a população de mosquitos, mas não determina, por si só, uma epidemia. “O aumento da população de mosquitos não significa um aumento proporcional do número de casos”, ressalta Magda.

A pesquisadora explica que surtos também dependem da circulação dos vírus, da presença de pessoas suscetíveis e da eficácia da vigilância e do controle do mosquito. “O El Niño pode contribuir, sim, para a formação de condições favoráveis à transmissão, mas não deve ser considerado isoladamente como responsável pelo aumento dos casos.”

Ela lembra que o período de 2023 e 2024, sob influência do El Niño, coincidiu com aumento expressivo da dengue no Paraná. Ainda assim, não há estimativa confiável de quanto a população de mosquitos poderá crescer em um novo episódio: isso depende da intensidade das chuvas, das temperaturas, dos criadouros e das medidas de controle em cada município.

Paraná monitora mosquitos com 32 mil armadilhas

A Sesa utiliza 32.614 ovitrampas para identificar a presença de ovos do Aedes aegypti e mapear áreas críticas antes do aumento das infestações. Cerca de 90% dos municípios fazem esse monitoramento sistemático, com armadilhas instaladas a cada 300 ou 400 metros nas zonas urbanas.

O estado também acompanha a liberação dos Wolbitos, mosquitos com a bactéria Wolbachia, que dificulta o desenvolvimento dos vírus da dengue, zika e chikungunya no inseto. Foz do Iguaçu, Cascavel, Londrina, Cambé e Ponta Grossa já receberam lotes. Em Londrina, as solturas começaram no fim de outubro e estão previstas por 26 semanas.

Após a chuva, não basta esvaziar recipientes

Magda recomenda inspecionar quintais, calhas, lajes, vasos, pneus e garrafas, especialmente depois de temporais e alagamentos, quando podem surgir novos criadouros. Caixas-d’água precisam ficar completamente vedadas.

“Os ovos de Aedes aegypti são resistentes à dessecação e podem permanecer viáveis por vários meses em ambientes secos”, explica. Quando voltam a ter contato com a água, podem dar origem a larvas. Por isso, é preciso esfregar as bordas e paredes internas dos recipientes, removendo os ovos aderidos. “Não é só jogar a água que está acumulada ali. É importante passar uma escova nessas bordas, nas paredes internas dos recipientes, para realmente retirar o ovo que está ali preso”, orienta.

Telas em portas e janelas e repelentes regularizados pela Anvisa também ajudam na prevenção. Além das infecções, as picadas podem causar coceira, irritação e alergias. Mosquitos diurnos prejudicam atividades ao ar livre; o Culex quinquefasciatus, pernilongo de hábitos noturnos, pode comprometer o sono.

A Sesa prepara o Dia D de Mobilização Nacional contra a Dengue para 28 de novembro, com mutirões de limpeza e atividades educativas. A orientação é eliminar água parada, lixo e entulhos, principalmente após chuvas fortes.