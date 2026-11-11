Segunda infecção por dengue pode ser mais grave que a primeira

Quem já teve dengue corre risco de desenvolver formas graves da doença em uma nova infecção com um sorotipo diferente, mesmo tendo anticorpos da primeira vez. Especialistas alertam que o fenômeno ocorre porque os anticorpos produzidos no primeiro episódio nem sempre conseguem neutralizar o novo agente e, em determinadas circunstâncias, ajudam a acelerar a progressão da infecção. As informações são da Agência Brasil.

O nome do fenômeno biológico que explica por que o segundo episódio costuma ser mais perigoso é Aumento Dependente de Anticorpos, conhecido pela sigla ADE. O vírus da dengue possui quatro tipos: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4. Quem contrai um deles desenvolve proteção duradoura contra aquele mesmo tipo, mas continua suscetível aos demais.

Segundo a médica infectologista Carla Kobayashi, do Hospital Sírio-Libanês, os anticorpos produzidos pelo corpo na primeira exposição até reconhecem um sorotipo diferente, mas não conseguem combatê-lo de maneira eficaz. Em vez disso, eles se ligam ao novo vírus de forma parcial, servindo involuntariamente como uma carona que facilita a entrada dele nas células de defesa. Esse mecanismo acelera drasticamente a replicação viral no organismo e desencadeia uma reação inflamatória generalizada.

Sorotipo 3 avança no Brasil

O Brasil registrou mais de 374 mil casos de dengue e 371 mortes entre janeiro e outubro de 2026, segundo levantamento do Instituto Todos pela Saúde. O sorotipo 3, que permaneceu pouco frequente no país durante anos, voltou a circular. O monitoramento do ITpS revela que a participação desse sorotipo entre os casos analisados passou de pelo menos 14% em 2025 para 30% em 2026.

Uma parcela considerável da população brasileira já foi exposta aos tipos 1 e 2, desenvolvendo resposta imunológica. Porém esse não é o caso do tipo 3, o que redobra a necessidade de prevenção neste ano, incluindo a vacinação tanto para quem já teve dengue como para quem nunca foi infectado.

A vacina Qdenga é aprovada no Brasil para pessoas de 4 a 60 anos e oferece proteção contra os quatro sorotipos, sendo necessárias duas doses, com intervalo de três meses entre elas. Está disponível na rede privada e no Sistema Único de Saúde, onde é aplicada prioritariamente em crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. A vacina é contraindicada para gestantes, lactantes e pessoas com o sistema imunológico comprometido.

Sinais de alerta e tratamento

A dengue grave provoca complicações como hemorragias intensas, perda de líquidos dos vasos sanguíneos, queda acentuada da pressão arterial e danos a órgãos como fígado, coração e cérebro. Em 2025, o Brasil registrou 35.749 casos de dengue grave ou com sinais de alarme.

O coordenador do Serviço de Infectologia do Sírio-Libanês, Alexandre Cunha, explica que o agravamento do quadro pode começar quando a febre diminui, normalmente entre o terceiro e o sétimo dia após os sinais da infecção. Entre os sinais de alerta estão dor abdominal intensa, sangramentos, queda da pressão arterial, vômitos persistentes, redução do volume urinário e rebaixamento do nível de consciência.

Não há medicamento específico para o combate ao vírus. O tratamento se resume a estabilizar o paciente e evitar que o quadro evolua para choque ou falência de órgãos, com uma das principais medidas sendo a reposição de líquidos por via intravenosa. A automedicação é proibida porque remédios como aspirina e anti-inflamatórios podem piorar a hemorragia. O mais indicado para aliviar febre e dores são o paracetamol e a dipirona, porém sempre com orientação médica.