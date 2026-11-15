Prevenção da dengue deve começar agora para evitar epidemia em 2027

As medidas de prevenção e combate à dengue devem ser intensificadas antes da epidemia da doença, já neste mês de novembro. O alerta é feito pela infectologista Marion Burger, professora da Escola de Medicina da PUC-PR. O fenômeno do El Niño, que este ano terá maiores proporções, ocasionando calor e chuvas, deverá favorecer a proliferação do mosquito Aedes aegypti. A projeção é que o Brasil pode chegar a contabilizar 860 mil casos prováveis de dengue em 2027. As informações são da Agência Brasil.

O melhor momento para prevenção da catástrofe de 2027 é exatamente agora, defende a especialista. É antes do mosquito ter o local de proliferação que é preciso eliminar esses locais. As medidas de prevenção recomendadas pelo Ministério da Saúde incluem uso de telas nas janelas e repelentes em áreas de reconhecida transmissão, remoção de recipientes nos domicílios que possam se transformar em criadouros de mosquitos, vedação dos reservatórios e caixas de água e desobstrução de calhas, lajes e ralos.

Segundo Marion Burger, os meses de outubro e novembro são o momento para capacitar profissionais de saúde e conscientizar a população. Todas as medidas cidadãs, como olhar o quintal por dez minutos todo dia para tirar água parada, fazer um furo embaixo dos vasos para a água escoar e não deixar os pratinhos de plantas sem areia para que o mosquito não possa pôr os ovos, têm que ser feitas agora.

El Niño intensifica proliferação do mosquito

O El Niño é caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Pacífico Equatorial. O fenômeno altera a circulação atmosférica global e modifica os padrões de chuva e temperatura. Para este ano, a ocorrência de um super El Niño intensifica ainda mais essas mudanças climáticas. No Brasil, o fenômeno agrava a estiagem em metade do país e temporais na outra.

A pesquisadora compara a previsão de 2027 com o que ocorreu em 2024, quando houve recorde no número de notificações de casos da doença. No ano anterior, 2023, houve também o El Niño. A chuva deixou uma água parada que com o aquecimento virou uma água morninha. Os ovos, que normalmente levam duas semanas para se transformar em mosquitos, com a água quentinha, isso demora só de cinco a sete dias.

Sintomas e vacinação

A dengue, nesta temporada, pode chegar a regiões onde não ocorre normalmente. Por isso, é importante que a população conheça os sintomas e procure o atendimento médico necessário. Os sinais e sintomas mais comuns de dengue são febre alta, dor de cabeça e atrás dos olhos, enjoo, moleza, dor nas articulações e manchas vermelhas no corpo.

Já os sinais e sintomas de alerta para dengue grave são dor na barriga intensa, vômitos frequentes, tontura ou sensação de desmaio, dificuldade de respirar, sangramento no nariz, gengivas e fezes, cansaço e irritabilidade. Segundo o Ministério da Saúde, todo indivíduo que apresentar febre de 39°C a 40°C de início repentino e apresentar pelo menos duas das manifestações citadas deve procurar imediatamente um serviço de saúde.

A vacinação contra a dengue no Brasil já é feita em todo o país. O público-alvo é de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. A vacina é aplicada em duas doses, a proteção completa só é adquirida após a segunda, que deve ser tomada três meses depois da primeira. Dados mostram que mais de 3 milhões de adolescentes que tomaram a primeira dose da vacina contra a dengue ainda precisam voltar aos postos de saúde para completar o esquema vacinal.