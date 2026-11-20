O Paraná enfrenta risco alto de tempestades nesta sexta-feira (20), feriado da Consciência Negra, após uma madrugada marcada por destruição e morte no Rio Grande do Sul. Os 399 municípios paranaenses estão na área de atenção para chuva intensa, vendavais, granizo e descargas elétricas. As condições atmosféricas que favorecem os temporais nos dois estados estão relacionadas, mas não há confirmação de que fenômenos com a mesma intensidade dos registrados em território gaúcho atinjam o Paraná.

O alerta foi divulgado pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) e pela Defesa Civil. O risco, inicialmente concentrado em algumas regiões, foi ampliado para todo o estado e permanece até o início da madrugada de sábado (21). O alerta foi reforçado pelo Inmet.

A previsão aponta a possibilidade de tempestades localmente severas, capazes de provocar alagamentos, enxurradas, destelhamentos, quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica e prejuízos às plantações.

Na metade sul do Paraná, os acumulados de chuva podem ultrapassar 50 milímetros. Curitiba e Região Metropolitana também estão incluídas no alerta, assim como o Litoral e as demais regiões do interior.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu ainda um alerta laranja para Curitiba, válido até as 23h59 desta sexta-feira. O aviso considera a possibilidade de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, ou de 50 a 100 milímetros ao longo do dia, além de rajadas de vento entre 60 e 100 km/h e queda de granizo. Esses valores representam os parâmetros do alerta, não medições já registradas.

Temporal deixa morte e destruição no Rio Grande do Sul

O cenário de preocupação no Paraná ocorre depois de um temporal atingir Tupanciretã, na região central do Rio Grande do Sul, durante a madrugada desta sexta-feira.

A tempestade provocou destelhamentos, quedas de árvores e postes, danos a prédios públicos e interrupções no abastecimento de água e energia elétrica. Ao menos uma morte foi confirmada, além de registros de pessoas feridas.

Autoridades levantaram a possibilidade de um tornado ter atingido o município. A classificação do fenômeno, entretanto, depende de avaliação meteorológica e não deve ser tratada como confirmada.

Na quinta-feira (19), cidades do litoral gaúcho, como Imbé e Tramandaí, também registraram estragos provocados por tempestades acompanhadas de granizo.

É o mesmo sistema que ameaça o Paraná?

A instabilidade no Sul do Brasil está associada a condições atmosféricas que favorecem a formação de tempestades intensas. No Paraná, o Simepar aponta a intensificação do transporte de umidade da região amazônica, o fortalecimento de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai e a influência de uma frente fria.

A combinação desses fatores, somada ao calor, aumenta a instabilidade e cria condições para chuva forte, rajadas de vento e granizo.

O Rio Grande do Sul também está sob influência de sistemas meteorológicos que favorecem tempestades severas. A Defesa Civil gaúcha alertou para rajadas superiores a 90 km/h e acumulados de chuva que podem ultrapassar 120 milímetros em 12 horas em determinadas regiões.

Isso significa que os dois estados enfrentam um contexto regional de instabilidade, mas não que a tempestade responsável pelos estragos em Tupanciretã esteja se deslocando intacta para o Paraná.

Fenômenos como tornados e microexplosões podem se formar de maneira localizada, dependendo das condições atmosféricas de cada região. Até o momento, não há confirmação de que um tornado vá atingir municípios paranaenses.

Curitiba e Região Metropolitana também estão sob risco

Na capital e nas cidades da Região Metropolitana, a previsão indica calor, umidade elevada e possibilidade de temporais nesta sexta-feira. As temperaturas em Curitiba podem chegar a aproximadamente 28°C.

No sábado (21), o tempo permanece abafado, com possibilidade de novas pancadas e tempestades isoladas, especialmente durante a tarde. No domingo (22), a aproximação de outra frente fria pode favorecer chuva e temporais em diferentes regiões do Paraná.

A Defesa Civil orienta a população a evitar áreas alagadas, não procurar abrigo debaixo de árvores durante tempestades e manter distância de postes, placas e estruturas que possam ser derrubadas pelo vento.

Os moradores podem receber alertas gratuitos por SMS enviando o CEP da residência para o número 40199. Em situações de emergência, os contatos são 199, da Defesa Civil, e 193, do Corpo de Bombeiros.