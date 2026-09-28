Eleições 2026: quando serão os últimos debates para governador do Paraná e presidente

Na semana das eleições, os paranaenses ainda podem acompanhar dois debates: um com os candidatos ao governo do estado e um entre os candidatos à Presidência da República. Os dois serão promovidos pela Rede Globo.

Nesta terça-feira (29), a RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, exibe debate com três dos candidatos a governador. A transmissão ocorre após capítulo de Quem Ama Cuida, atual novela das 21h da emissora, com participação prevista de Sergio Moro (PL), Sandro Alex (PSD) e Requião Filho (PDT). Até o momento, Moro não participou de nenhum debate televisionado.

Na quinta-feira (1º), apenas três dias antes do primeiro turno, a novela não será exibida em razão do debate presidencial, que ocorrerá logo depois do Jornal Nacional. De acordo com grade de programação da RPC, a transmissão terá início às 21h30 e deve durar até 00h40.

Os quatro nomes convidados são o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Augusto Cury (Avante) e Ronaldo Caiado (PSD). O critério é que o partido ou federação do candidato tenha tido no mínimo cinco parlamentares eleitos nas eleições de 2022. Ainda não há informações por parte da emissora sobre confirmações das presenças.

Por que nem todos os candidatos participam dos debates?

Nem todos os candidatos participam dos debates promovidos pelas emissoras de televisão. A legislação eleitoral estabelece critérios para os convites, enquanto as próprias emissoras podem definir regras adicionais para organizar os encontros e limitar o número de participantes.

A Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997) determina que as emissoras são obrigadas a convidar candidatos cujos partidos ou coligações tenham, no mínimo, cinco parlamentares no Congresso Nacional. A legislação também permite que outros candidatos sejam convidados, desde que sejam respeitadas as regras estabelecidas para a realização do debate.

Com um número menor de participantes, as emissoras conseguem organizar confrontos com mais tempo para perguntas, respostas e réplicas, facilitando o acompanhamento das propostas pelos eleitores.

Neste ano, oito candidatos disputam o cargo de governador do Paraná: Adriano Funileiro (PCO), Alexandre Salomão (Mobiliza), Luiz França (Missão), Requião Filho (PDT), Samuel de Mattos (PSTU), Sandro Alex (PSD), Sergio Moro (PL) e Tayná Miessa (UP).

A lista de candidatos à Presidência do Brasil tem 13 membros: Lula, que disputa a reeleição, Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Escritor Augusto Cury, Flávio Bolsonaro, Hertz Dias (PSTU), Leonardo Avalanche (PRTB), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Zema (Novo).