O atendimento presencial está suspenso no Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) a partir desta segunda-feira (6) nas cidades das regionais incluídas na quarentena restritiva do governo do estado. A medida também vale para o atendimento a agentes externos do órgão.

Com a entrada nesta segunda-feira das sete cidades do Litoral na quarentena restritiva do governo do estado, o Paraná tem agora 141 municípios em que serviços não essenciais, como comércio, academias, bares, restaurantes e shoppings, não podem abrir. As regionais onde as medidas restritivas valem são Curitiba e Região Metropolitana, Cianorte, Cascavel, Cornélio Procópio, Londrina, Foz do Iguaçu, Toledo e Paranaguá. Ou seja, 35% dos 399 municípios do estado estão em quarentena.

De acordo com o Detran-PR, os usuários que tinham atendimento agendado serão informados do cancelamento por mensagem de SMS e e-mail ou por meio dos agentes externos credenciados. Os serviços presenciais serão reagendados para momento oportuno. O Detra-PR reforça que estão mantidos os atendimentos por meio do portal de serviços ou aplicativo.

O único serviço presencial continua sendo feito é a liberação de veículos dos pátios do órgão, que funcionarão em regime de plantão. Os atendimentos serão feitos por agendamento por telefone. Para a retirada de veículos será permitida a apenas uma pessoa por vez, observando as medidas de higiene e profilaxia, bem como o uso de máscara de proteção.

A maioria dos serviços do Detran-PR está disponível nas plataformas online, no Portal de Serviços, pelo aplicativo Detran InteliGente, e também pelo telefone 0800 643 7373.

Prazos

Os prazos permanecem prorrogados conforme a Resolução 782/2020 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que tomou algumas medidas relacionadas a dilatação de prazos referentes a veículos, habilitação e infrações. São elas:

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde 19/02/2020, fica com prazo indeterminado para renovação;

Processos de primeira habilitação terão prazos estendidos para conclusão de 12 meses para 18 meses;

Prazos para transferência de propriedade de veículos estão suspensos;

Prazos para apresentar defesa, indicação de condutor e recurso de multa, suspensão e cassação de CNH ficam interrompidos por tempo indeterminado.

