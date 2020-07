O Litoral do Paraná vai entrar na quarentena restritiva, em que apenas serviços essenciais podem funcionar, a partir desta segunda-feira (6). O anúncio foi feito em vídeo pelo secretário estadual de Saúde Beto Preto. Com essa medida, o estado passa a ter mais sete municípios com medidas mais duras para conter o avanço da covid-19: Paranaguá, Antonina, Morretes, Matinhos, Guaratuba, Pontal do Paraná e Guaraqueçaba, que juntas somam 957 casos e 16 mortes do início da pandemia até este domingo.

“O número de casos vem aumentando muito e por isso decidimos incluir a 1ª Região de Saúde, de Paranaguá, ainda nesta segunda-feira na quarentena restritiva”, explicou Beto Preto no vídeo.

Agora, são 141 cidades em quarentena, distribuídas em oito regionais: Curitiba e Região Metropolitana, Cianorte, Cascavel, Cornélio Procópio, Londrina, Foz do Iguaçu, Toledo e Paranaguá. Ou seja, 35% dos 399 municípios do estado estão em quarentena.

Neste domingo, o Paraná teve mais 870 casos de covid-19 confirmados e mais 32 mortes. Agora, o estado soma 31.120 casos confirmados e 781 vítimas fatais da covid-19.

