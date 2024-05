A multa administrativa automática para motoristas que possuem a CNH C, D e E que não realizarem o exame toxicológico, não será mais aplicada. De acordo com o Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), a decisão está referendada na Resolução nº 89 do Conselho Estadual de Trânsito do Paraná (Cetran-PR), órgão máximo normativo do trânsito no estado.



Segundo informações da Senatran, no Paraná existem 1.214.070 condutores. Destes, 264.448 estão com o exame toxicológico pendente. O não cumprimento dessa exigência é considerado uma infração gravíssima, conforme Artigo 165-B do CTB, sujeita a uma multa de R$ 1.467,35 e sete pontos na CNH.



“A multa administrativa pode gerar injustiça como punir motoristas que estejam morando fora do país ou enfermos. Para os motoristas em atividade, vale a regra básica: o exame toxicológico tem validade de dois anos e meio, e deve obedecer o prazo para renovação”, destaca o diretor-presidente do Detran-PR, Adriano Furtado.



O Detran-PR alerta ainda que o exame toxicológico é uma ferramenta importante na prevenção do uso de substâncias ilegais. Por isso é obrigatório para todos os condutores com as categorias C, D e E, o que inclui motoristas de caminhão, ônibus e vans.

Para realizar o exame os motoristas devem procurar um laboratório credenciado pela Senatran, onde será coletada uma amostra de cabelo, pelo ou unha para análise.

