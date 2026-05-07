Deputado que discutiu com garota de programa anuncia pré-candidatura

O deputado federal Luciano Alves anunciou, nesta terça-feira (5/5), que é pré-candidato à reeleição pelo Podemos. O anúncio foi feito nas redes sociais, em vídeo ao lado da presidente nacional da sigla, a deputada Renata Abreu, e marca o alinhamento do parlamentar a um novo partido.

“Nessa chapa e nessa composição, vamos conseguir um Paraná diferente e uma proposta para o Brasil”, afirmou o deputado. Durante o anúncio, Renata Abreu destacou ações do mandato, como o envio de emendas parlamentares para a área da saúde em Foz do Iguaçu.

Entre os recursos, estão verbas destinadas à aquisição do medicamento Mounjaro (tirzepatida) e à implantação de programas de saúde bucal com fornecimento de implantes dentários na rede pública.

Na última eleição, Luciano Alves foi eleito suplente pelo PSD. Ele assumiu o mandato em abril de 2023, após a saída de Beto Preto da Câmara dos Deputados para comandar a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa). Desde então, passou a atuar como titular na bancada paranaense em Brasília.

Deputado protagonizou polêmica em março

Em março deste ano, o parlamentar ganhou repercussão nas redes sociais após se envolver em uma discussão com uma mulher, que era garota de programa, em um restaurante de Brasília. Segundo ele, a situação foi interpretada de forma equivocada.

O episódio ocorreu após uma confraternização com integrantes do gabinete, quando o deputado decidiu deixar o local por ter ingerido bebida alcoólica. Segundo sua versão, uma mulher ofereceu carona, mas, após ele questionar o valor para passar a noite, optou por sair do veículo. A discussão começou ainda no estacionamento do restaurante e, em vídeo divulgado, ele aparece dizendo: “Pega teu carro e vaza”.

Após a repercussão, Luciano Alves declarou que o caso se trata de um episódio de sua vida pessoal, que foi exposto de forma distorcida e ampliada nas redes sociais.