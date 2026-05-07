Bombeiros alertam: dicas que podem salvar sua vida no trânsito

Durante o Maio Amarelo, campanha dedicada à conscientização sobre segurança no trânsito, o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) destaca que atitudes simples podem prevenir sinistros e salvar vidas. A experiência acumulada no atendimento diário a ocorrências em todo o Estado embasa as recomendações da corporação sobre comportamentos que fazem diferença nos momentos críticos das colisões.

“Nas ocorrências que atendemos, vemos de perto como pequenas atitudes podem mudar completamente o desfecho de um acidente. Muitas lesões graves poderiam ser evitadas com medidas simples de segurança”, afirma a capitã Luisiana Guimarães Cavalca, porta-voz do CBMPR.

Uso correto dos equipamentos de segurança nos veículos

O uso adequado dos equipamentos de segurança no trânsito vai além de simplesmente colocar o cinto. O posicionamento correto é fundamental para a proteção efetiva. “O cinto de segurança precisa estar apoiado na região do quadril, na crista ilíaca. Quando ele fica sobre o abdômen, pode causar lesões internas graves em caso de colisão. Ele foi projetado para proteger, mas, se usado de forma incorreta, pode gerar outros tipos de lesões”, explica a capitã à Agência Estadual de Notícias.

No transporte de crianças, os cuidados devem ser redobrados. Cadeirinhas, assentos de elevação e bebê-conforto adequados à idade são indispensáveis. Transportar crianças no colo representa risco grave, independentemente da distância do trajeto. “A ocorrência pode acontecer perto de casa, e o risco é muito alto. Os dispositivos de retenção são fundamentais para proteger os pequenos”, reforça.

A oficial também enfatiza que o condutor é responsável pela segurança de todos os ocupantes. Cabe ao motorista assegurar que todos utilizem o cinto de segurança corretamente e estejam em condições seguras de transporte.

Cuidados específicos para motociclistas no trânsito

Pela maior exposição no trânsito, os motociclistas merecem atenção especial. O capacete certificado pelo Inmetro deve estar afivelado e com a viseira abaixada. É importante evitar circular entre veículos em movimento, respeitar os limites de velocidade e redobrar cuidados nos cruzamentos.

A capitã destaca que a prudência deve prevalecer mesmo em situações de preferência. “Mesmo quando o condutor está na preferencial, é fundamental reduzir a velocidade e verificar o entorno. Nem todos percebem a sinalização, e a prudência pode evitar um acidente”.

A segurança no trânsito não depende exclusivamente de quem conduz veículos. Pedestres precisam adotar comportamentos seguros. Distrações com celular ou uso de fones de ouvido em volume alto reduzem a percepção do ambiente e aumentam o risco de acidentes.

A recomendação é atravessar sempre na faixa de pedestres e estabelecer contato visual com o motorista antes de cruzar. “Olhar nos olhos do condutor e ter certeza de que ele percebeu sua presença faz toda a diferença. Mesmo que o pedestre esteja com a razão, as consequências de um atropelamento são muito mais graves para quem está a pé”, ressalta a bombeira.

Postura coletiva transforma o trânsito

O CBMPR enfatiza que todos devem ser agentes ativos da segurança no trânsito: condutores, passageiros e pedestres. “Respeitar a sinalização, manter a atenção e adotar comportamentos seguros são atitudes que salvam vidas”, destaca a oficial.

A capitã também alerta sobre os perigos da condução sob efeito de álcool: “Se beber, não dirija. Sempre planeje o retorno com um motorista da rodada. Essa é uma decisão simples que evita tragédias”.

Quando cada pessoa faz sua parte, o trânsito se torna mais seguro para todos e mais vidas são preservadas.

Orientações dos bombeiros para um trânsito mais seguro:

No veículo:

Utilize o cinto de segurança corretamente, ajustado ao corpo;

Nunca transporte crianças no colo e use cadeirinhas adequadas para cada idade;

Certifique-se de que todos os ocupantes estejam com cinto de segurança;

Redobre a atenção mesmo em trajetos curtos.

Para motociclistas:

Use capacete afivelado e com viseira abaixada;

Evite circular entre veículos em movimento;

Respeite a velocidade da via e os cruzamentos;

Mantenha atenção constante, mesmo na preferencial.

Para pedestres:

Evite distrações com celular ao caminhar;

Use fones de ouvido em volume que permita perceber o som do ambiente;

Atravesse na faixa e faça contato visual com o motorista;

Só inicie a travessia quando tiver certeza de que foi visto.