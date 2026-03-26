Deputado paranaense é filmado em discussão com garota de programa em Brasília

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O deputado federal Luciano Alves (PSD-PR) foi flagrado em uma confusão com uma garota de programa no Lago Sul, em Brasília, na noite de quarta-feira (25/03). A situação mobilizou equipes da Polícia Militar do Distrito Federal.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento da discussão, que ocorreu em um estacionamento aberto. No vídeo é possível ver o parlamentar em um embate verbal com a mulher, aparentemente discordando sobre o valor cobrado pelo serviço.

“Pega teu carro e vaza”, disse o deputado à garota de programa em determinado momento da gravação. Em seguida, dirigindo-se a outra mulher que o acompanhava, ele comenta: “Ela falou que é R$ 3 mil. R$ 3 mil para [ficar] com essa mulher”.

A situação continuou com a troca de ofensas entre os envolvidos, incluindo a mulher que acompanhava o deputado.

Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência de injúria

Em nota à Tribuna do Paraná, a Polícia Militar do Distrito Federal informou que uma equipe foi chamada para atender uma ocorrência de injúria entre clientes de um restaurante no Pontão do Lago Sul.

Segundo a PM, a vítima contou que estava jantando quando um parlamentar, que estava em uma mesa próxima, começou a fazer ofensas e xingar ela e as pessoas que a acompanhavam.

“Diante do interesse da vítima em representar criminalmente pelo crime de injúria, as equipes policiais realizaram a condução de todos os envolvidos à 5ª Delegacia de Polícia. A ocorrência foi devidamente registrada pela autoridade policial judiciária para a apuração dos fatos e demais providências legais cabíveis”, diz nota da PM.

Testemunhas e funcionários do restaurante confirmaram que houve discussão e que as ofensas aconteceram.

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O que diz o deputado

A Tribuna do Paraná tentou contato com o parlamentar, mas não obteve retorno até a publicação do material. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.