Roteiro inusitado: Paraná coleciona estátuas peculiares pelo interior

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O Paraná abriga uma coleção peculiar de monumentos que se destacam pela originalidade e, por vezes, pela polêmica. Essas estátuas, espalhadas por diferentes cidades do estado, tornaram-se pontos de referência e curiosidade para moradores e visitantes.

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Monumento dos Campos Gerais – Cocozão

Foto: Henry Milleo / arquivo Gazeta do Povo.

Em Ponta Grossa, um monumento realizado em 2004 a um custo de R$ 90 mil foi criada em homenagem aos Campos Gerais. A escultura, que deveria lembrar uma araucária e representar os arenitos do Parque Estadual Vila Velha, ficou conhecida pelos moradores da região como cocozão.

O monumento foi demolido após um incêndio em fevereiro de 2009. As chamas foram provocadas após funcionários de prefeitura tentarem retirar um vespeiro do local, fazendo com que a resina da obra pegasse fogo.

Boné gigante – Apucarana

Foto: Prefeitura de Apucarana.

Um boné gigante recepciona quem chega a Apurarana, no Vale do Ivaí, na região Norte do Paraná. A cidade é conhecida por ser a Capital Brasileira do Boné. Não só o boné gigante, mas a cidade toda está ‘vestida’ por bonés. Os pontos de ônibus também são do mesmo formato do acessório.

De acordo com dados do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Apucarana e Vale do Ivaí (Sivale), mensalmente são confeccionados nada menos que cerca de 4 milhões de bonés, metade da produção nacional.

Uva de Marialva

Foto: Ari Dias / AEN.

No trevo de acesso a Marialva, região Norte do Paraná, é fácil notar um grande cacho de uva construído em concreto armado e instalado na entrada da cidade O monumento faz homenagem a viticultura, economia em que a cidade se destaca.

O monumento é assinado pelo artista cearense Gilberto Gomes Moura e representa a uva rubi – uma das variedades mais cultivadas pelo município. Anualmente, cerca de 45 mil toneladas da fruta são produzidas – de acordo com dados da prefeitura.

Torre Eiffel – Umuarama

Foto: Leonardo Frederico Sguarezi / Acervo EPR

O empresário de Umuarama Edson Ferrarin decidiu construir uma réplica da Torre Eiffel depois de conhecer três vezes a capital da França. A um custo de R$ 180 mil, a réplica tem aproximadamente 30 toneladas e mais de 2 mil peças, todas em tamanhos diferentes

A torre paranaense, localizada na BR-323, fica entre os municípios de Umuarama e Guaíra e tem 10% da altura do monumento francês. A visitação é gratuita, mas não é aberta a todos por medidas de segurança.

Peladão de Maringá

Foto: Aldemir de Morais / Prefeitura de Maringá.

Uma grande estátua de um homem pelado chama a atenção dos moradores de Maringá, também no Norte do Estado. O Monumento ao Desbravador fica localizado na Praça Sete de Setembro e tem aproximadamente sete metros de altura. Feito com aço e cobertura de cobre, o Peladão pesa quase 980 kg.



