Visita técnica

Luciano Hang visita Matinhos a procura de terreno pra nova Havan

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 26/03/26 16h29
"Véio da Havan" procura terreno em Matinhos. Foto: Colaboração / Portal Matinhos 24HRS

O empresário Luciano Hang esteve no Paraná nesta quarta-feira (26/03) para vistoriar pelo menos um terreno para instalar uma nova loja da Havan no litoral. A visita chamou a atenção dos moradores de Matinhos, mais precisamente no balneário Flórida. Há tempos o empresário tenta encontrar uma área grande o suficiente para instalar mais uma de suas filiais.

Recentemente o empresário chegou a avançar nas tratativas para a compra de um terreno em Caiobá, às margens da Avenida Juscelino Kubitscheck, próximo ao Supermercado Super Rede. No entanto os estudos esbarraram na questão ambiental, já que há uma mata fechada no local. A Havan já tem duas lojas no litoral do Paraná, ambas em Paranaguá.

Além de Matinhos, Hang foi com seu helicóptero a Ponta Grossa, região dos Campos Gerais, com o mesmo objetivo: analisar terrenos para novas lojas.

Terreno visitado por Luciano Hang no Paraná, em Matinhos. Foto: Reprodução / Google Maps

A foto da matéria é uma colaboração do Portal Matinhos 24hrs.

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