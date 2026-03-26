Ex-senador, Requião diz que vai tentar vaga como deputado federal

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O ex-senador Roberto Requião (PDT) anunciou nesta quinta-feira (26/03) que é pré-candidato à deputado federal nas eleições de outubro. Aos 85 anos, o veterano político publicou um vídeo em suas redes sociais para comunicar a novidade aos seus admiradores.

“Já fui prefeito de Curitiba, governador três vezes, senador por duas vezes. O que vi é que temos que evitar que a politica se transforme num comércio para favorecimentos. Minha política é de firmeza, de linha reta do começo ao fim”, falou, antes do anúncio de que vai tentar uma das cadeiras na Câmara dos Deputados, como um dos 31 representantes do Paraná em Brasília.

Após dois mandatos como senador, Requião não conseguiu a reeleição nas eleições de 2018 e deixou a vida pública pela primeira vez em décadas (perdeu para Oriovisto Guimarães e Flávio Arns). Em 2021, Requião perdeu a disputa interna pela presidência do MDB e deixou o partido após 40 anos.

No ano seguinte, disputou o Governo do Paraná pelo PT e foi derrotado ainda no primeiro turno pelo atual governador Ratinho Júnior. Em 2024 deixou o PT e neste ano filiou-se ao PDT.