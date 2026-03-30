Deputado Luciano Alves disse que discussão com garota de programa foi “mal interpretada”

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O deputado federal pelo Paraná Luciano Alves (PSD), que se envolveu em uma discussão com uma mulher em um restaurante de Brasília na última quarta-feira (25/3), disse que foi mal interpretado. O parlamentar se pronunciou sobre o caso nas redes sociais neste domingo (29/3), afirmando que se trata de um “episódio da vida pessoal, que acabou sendo exposto de forma distorcida e ampliada”.

Segundo o deputado, a situação ocorreu após uma confraternização com integrantes de seu gabinete. Ele relatou que, ao perceber que havia ingerido bebida alcoólica, decidiu deixar o local e chamar um táxi. Nesse momento, abordou a mulher para perguntar se ela precisava de ajuda. De acordo com sua versão, ela afirmou que estava de carro e ofereceu carona.

Em vídeo publicado, Luciano Alves afirma que entrou no veículo e questionou quanto custaria passar a noite com a mulher. Após a resposta, de R$ 3 mil, ele disse que optou por sair do carro. A discussão, segundo o relato, começou ainda no estacionamento do restaurante.

Em determinado momento da gravação divulgada pelo portal Metrópoles, o deputado diz: “Pega teu carro e vaza”. No pronunciamento, ele negou ter ameaçado ou agredido a mulher. “Não encostei um dedo nela… Não teve nada. Só não acertamos o preço”, declarou.

O parlamentar também afirmou que a discussão não se estendeu para o interior do estabelecimento. Segundo ele, a mulher permaneceu do lado de fora e teria entrado no local posteriormente para discutir com sua assessora, Letícia Mezzomo.

O deputado negou ter ido à delegacia para prestar depoimento. Em nota, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informou que as equipes policiais realizaram a condução de todos os envolvidos à 5ª Delegacia de Polícia.