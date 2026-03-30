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Cortes de luz em Curitiba vão afetar cerca de 1900 domicílios nesta semana; veja lista

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 30/03/26 09h59
Vai faltar luz em quase 1900 domicílios de Curitiba nesta semana. Veja a lista das ruas e bairros atingidos. Foto: Deposit Photos

Novos desligamentos programados de energia elétrica vão atingir cerca de 1.876 unidades consumidoras em Curitiba entre esta segunda-feira (30/03) e sexta-feira (03/04). Os cortes temporários no fornecimento são necessários para a execução de serviços de melhoria, ampliação e manutenção preventiva na rede de distribuição da cidade.

As interrupções vão atingir diversos bairros da capital, como Bairro Alto, Santa Felicidade, Cajuru, CIC e Campo Comprido. A orientação aos moradores e comerciantes das áreas afetadas é de que desliguem o disjuntor principal e retirem os equipamentos eletrônicos das tomadas durante os horários previstos de corte, garantindo a integridade dos aparelhos quando a energia retornar.

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Como os trabalhos podem ser finalizados antes do tempo estimado, a rede deve ser considerada energizada em todo o período.

Falta de luz em Curitiba! Veja o cronograma de desligamentos da Copel entre 30 de março e 03 de abril

DataBairroRuas/Logradouros Afetados (Parcial)HorárioConsumidoresMotivo
30/03 (Seg)Boqueirão / HauerR. Bartolomeu L de Gusmão, R. Carlos de Laet, R. Cleto da Silva, R. das Carmelitas, R. Hipolito da Costa09:00 – 17:0080Melhorias e ampliações
31/03 (Ter)Bairro AltoR. Adílio Ramos, R. Epaminondas Santos, R. Henrique Correia, R. Sebastião Alves Ferreira08:15 – 11:15170Manutenção de rede
31/03 (Ter)Rebouças / Água VerdeR. Brasilio Itibere, R. Brig. Franco10:15 – 13:15162Melhorias e ampliações
31/03 (Ter)Uberaba / BoqueirãoR. Con. Januario da Cunha Barbosa, R. Dr. Joaquim Ignacio Silveira da Motta, R. Franklin Soares Gomes14:30 – 18:15143Melhorias e ampliações
31/03 (Ter)TatuquaraR. Jorge Gomes Rosa, R. José Choinski, R. Masao Ishii10:15 – 13:15142Manutenção de rede
31/03 (Ter)Butiatuvinha / Sta. FelicidadeR. João Jacob Manfron, R. João Natal Slompo, Ver. Jobar Cassou13:45 – 17:1559Manutenção de rede
31/03 (Ter)CICR. Luis Visinoni10:15 – 13:1551Manutenção de rede
31/03 (Ter)Cascatinha / Sta. FelicidadeR. Angelo Maestrelli, R. Antonio Nogarolli, R. Humberto Bevervanso, R. Jerseryna Novakowski, R. Pe. Olimpio14:45 – 17:4550Melhorias e ampliações
31/03 (Ter)Cajuru / UberabaR. Anna Maria Pilatti Oliveira, R. Atilio Pioto, R. Erony Honorio Fernandes14:15 – 17:1536Manutenção de rede
31/03 (Ter)Santa QuitériaR. Esperidiao Kalluf09:45 – 12:4514Melhorias e ampliações
01/04 (Qua)CajuruR. Guissardo Pilati, R. Jorge Luiz Freygang, R. Jose Cubas Martins, R. Leo de Abreu Miro, R. Odenir Dissenha, R. Vicente de Cristo14:15 – 17:15100Manutenção de rede
01/04 (Qua)CajuruR. Eng. Alfredo Geraldo Sica Pinto, R. Jorge Luiz Freygang, R. Leo de Abreu Miro, R. Odenir Dissenha10:15 – 13:1596Manutenção de rede
01/04 (Qua)Abranches / BarreirinhaR. Dinarte Caprilhone, R. Joao Paulo Bonetti08:45 – 14:4526Manutenção de rede
01/04 (Qua)Boa VistaR. David Geronasso (nº 1698)10:15 – 17:152Melhorias e ampliações
02/04 (Qui)UmbaráR. Domingas Scroccaro Marochi, R. Etelvina Constantina Scroccaro, R. Maria Pelanda Scroccaro, R. Mercedes Irene Bonatto Scroccaro10:15 – 17:15108Melhorias e ampliações
02/04 (Qui)Campo CompridoR. Dep. Sinval Martins de Araujo13:15 – 16:1592Manutenção de rede
02/04 (Qui)Campo CompridoR. Del. Ricardo Taborda Ribas, R. Dep. Sinval Martins de Araujo, R. Gal. Adalberto Massa, R. Miguel Rossetim, Trav. Mario Lago09:15 – 12:1551Manutenção de rede
02/04 (Qui)Centro CívicoR. Mateus Leme11:15 – 14:1541Manutenção de rede
03/04 (Sex)Capão Raso / PinheirinhoR. Ernesto Biscardi, R. Francisco Biscardi, R. Francisco de Camargo Pinto, R. Francisco Moro, R. Frei Teofilo, R. Odair Pazello10:15 – 17:15124Manutenção de rede
03/04 (Sex)Campo CompridoR. Adalermo Miquelasso, R. Antonio Jose Bonato, R. Mauricio Erzirio dos Santos, R. Professora Izabel Lima de Oliveira, R. Reinaldo de Carvalho – Bola, R. Silvio Corazza, R. Valerio Sprada09:15 – 12:15110Manutenção de rede
03/04 (Sex)Sítio CercadoR. Dr. Carlos Franco Ferreira da Costa, R. Jorn. Jose Pedro dos Santos – Pedrinho, R. Jundiai do Sul, R. Sta Rizzetto Lazari13:15 – 16:1590Manutenção de rede
03/04 (Sex)Alto BoqueirãoR. Benjamin Juglair, R. Des. Lauro Lima Lopes, R. Eduardo Pinto da Rocha, R. Prof. Francisco Alberto de Castro09:15 – 12:1587Manutenção de rede
03/04 (Sex)Sítio CercadoTrav. Marcos Nelson Casagrande13:15 – 16:1542Manutenção de rede

Avisos cancelados

Fique atento: o aviso abaixo, que estava previsto para sexta-feira (03/04), foi cancelado por impedimentos técnicos: 03/04 (Sex): LES – 1629/2026 (R. Angelo Caron e Prof. Oge de Araujo).

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