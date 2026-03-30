Cortes de luz em Curitiba vão afetar cerca de 1900 domicílios nesta semana; veja lista

Novos desligamentos programados de energia elétrica vão atingir cerca de 1.876 unidades consumidoras em Curitiba entre esta segunda-feira (30/03) e sexta-feira (03/04). Os cortes temporários no fornecimento são necessários para a execução de serviços de melhoria, ampliação e manutenção preventiva na rede de distribuição da cidade.
As interrupções vão atingir diversos bairros da capital, como Bairro Alto, Santa Felicidade, Cajuru, CIC e Campo Comprido. A orientação aos moradores e comerciantes das áreas afetadas é de que desliguem o disjuntor principal e retirem os equipamentos eletrônicos das tomadas durante os horários previstos de corte, garantindo a integridade dos aparelhos quando a energia retornar.
Como os trabalhos podem ser finalizados antes do tempo estimado, a rede deve ser considerada energizada em todo o período.
Falta de luz em Curitiba! Veja o cronograma de desligamentos da Copel entre 30 de março e 03 de abril
|Data
|Bairro
|Ruas/Logradouros Afetados (Parcial)
|Horário
|Consumidores
|Motivo
|30/03 (Seg)
|Boqueirão / Hauer
|R. Bartolomeu L de Gusmão, R. Carlos de Laet, R. Cleto da Silva, R. das Carmelitas, R. Hipolito da Costa
|09:00 – 17:00
|80
|Melhorias e ampliações
|31/03 (Ter)
|Bairro Alto
|R. Adílio Ramos, R. Epaminondas Santos, R. Henrique Correia, R. Sebastião Alves Ferreira
|08:15 – 11:15
|170
|Manutenção de rede
|31/03 (Ter)
|Rebouças / Água Verde
|R. Brasilio Itibere, R. Brig. Franco
|10:15 – 13:15
|162
|Melhorias e ampliações
|31/03 (Ter)
|Uberaba / Boqueirão
|R. Con. Januario da Cunha Barbosa, R. Dr. Joaquim Ignacio Silveira da Motta, R. Franklin Soares Gomes
|14:30 – 18:15
|143
|Melhorias e ampliações
|31/03 (Ter)
|Tatuquara
|R. Jorge Gomes Rosa, R. José Choinski, R. Masao Ishii
|10:15 – 13:15
|142
|Manutenção de rede
|31/03 (Ter)
|Butiatuvinha / Sta. Felicidade
|R. João Jacob Manfron, R. João Natal Slompo, Ver. Jobar Cassou
|13:45 – 17:15
|59
|Manutenção de rede
|31/03 (Ter)
|CIC
|R. Luis Visinoni
|10:15 – 13:15
|51
|Manutenção de rede
|31/03 (Ter)
|Cascatinha / Sta. Felicidade
|R. Angelo Maestrelli, R. Antonio Nogarolli, R. Humberto Bevervanso, R. Jerseryna Novakowski, R. Pe. Olimpio
|14:45 – 17:45
|50
|Melhorias e ampliações
|31/03 (Ter)
|Cajuru / Uberaba
|R. Anna Maria Pilatti Oliveira, R. Atilio Pioto, R. Erony Honorio Fernandes
|14:15 – 17:15
|36
|Manutenção de rede
|31/03 (Ter)
|Santa Quitéria
|R. Esperidiao Kalluf
|09:45 – 12:45
|14
|Melhorias e ampliações
|01/04 (Qua)
|Cajuru
|R. Guissardo Pilati, R. Jorge Luiz Freygang, R. Jose Cubas Martins, R. Leo de Abreu Miro, R. Odenir Dissenha, R. Vicente de Cristo
|14:15 – 17:15
|100
|Manutenção de rede
|01/04 (Qua)
|Cajuru
|R. Eng. Alfredo Geraldo Sica Pinto, R. Jorge Luiz Freygang, R. Leo de Abreu Miro, R. Odenir Dissenha
|10:15 – 13:15
|96
|Manutenção de rede
|01/04 (Qua)
|Abranches / Barreirinha
|R. Dinarte Caprilhone, R. Joao Paulo Bonetti
|08:45 – 14:45
|26
|Manutenção de rede
|01/04 (Qua)
|Boa Vista
|R. David Geronasso (nº 1698)
|10:15 – 17:15
|2
|Melhorias e ampliações
|02/04 (Qui)
|Umbará
|R. Domingas Scroccaro Marochi, R. Etelvina Constantina Scroccaro, R. Maria Pelanda Scroccaro, R. Mercedes Irene Bonatto Scroccaro
|10:15 – 17:15
|108
|Melhorias e ampliações
|02/04 (Qui)
|Campo Comprido
|R. Dep. Sinval Martins de Araujo
|13:15 – 16:15
|92
|Manutenção de rede
|02/04 (Qui)
|Campo Comprido
|R. Del. Ricardo Taborda Ribas, R. Dep. Sinval Martins de Araujo, R. Gal. Adalberto Massa, R. Miguel Rossetim, Trav. Mario Lago
|09:15 – 12:15
|51
|Manutenção de rede
|02/04 (Qui)
|Centro Cívico
|R. Mateus Leme
|11:15 – 14:15
|41
|Manutenção de rede
|03/04 (Sex)
|Capão Raso / Pinheirinho
|R. Ernesto Biscardi, R. Francisco Biscardi, R. Francisco de Camargo Pinto, R. Francisco Moro, R. Frei Teofilo, R. Odair Pazello
|10:15 – 17:15
|124
|Manutenção de rede
|03/04 (Sex)
|Campo Comprido
|R. Adalermo Miquelasso, R. Antonio Jose Bonato, R. Mauricio Erzirio dos Santos, R. Professora Izabel Lima de Oliveira, R. Reinaldo de Carvalho – Bola, R. Silvio Corazza, R. Valerio Sprada
|09:15 – 12:15
|110
|Manutenção de rede
|03/04 (Sex)
|Sítio Cercado
|R. Dr. Carlos Franco Ferreira da Costa, R. Jorn. Jose Pedro dos Santos – Pedrinho, R. Jundiai do Sul, R. Sta Rizzetto Lazari
|13:15 – 16:15
|90
|Manutenção de rede
|03/04 (Sex)
|Alto Boqueirão
|R. Benjamin Juglair, R. Des. Lauro Lima Lopes, R. Eduardo Pinto da Rocha, R. Prof. Francisco Alberto de Castro
|09:15 – 12:15
|87
|Manutenção de rede
|03/04 (Sex)
|Sítio Cercado
|Trav. Marcos Nelson Casagrande
|13:15 – 16:15
|42
|Manutenção de rede
Avisos cancelados
Fique atento: o aviso abaixo, que estava previsto para sexta-feira (03/04), foi cancelado por impedimentos técnicos: 03/04 (Sex): LES – 1629/2026 (R. Angelo Caron e Prof. Oge de Araujo).