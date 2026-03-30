Cortes de luz em Curitiba vão afetar cerca de 1900 domicílios nesta semana; veja lista

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Novos desligamentos programados de energia elétrica vão atingir cerca de 1.876 unidades consumidoras em Curitiba entre esta segunda-feira (30/03) e sexta-feira (03/04). Os cortes temporários no fornecimento são necessários para a execução de serviços de melhoria, ampliação e manutenção preventiva na rede de distribuição da cidade.

As interrupções vão atingir diversos bairros da capital, como Bairro Alto, Santa Felicidade, Cajuru, CIC e Campo Comprido. A orientação aos moradores e comerciantes das áreas afetadas é de que desliguem o disjuntor principal e retirem os equipamentos eletrônicos das tomadas durante os horários previstos de corte, garantindo a integridade dos aparelhos quando a energia retornar.

Como os trabalhos podem ser finalizados antes do tempo estimado, a rede deve ser considerada energizada em todo o período.

Falta de luz em Curitiba! Veja o cronograma de desligamentos da Copel entre 30 de março e 03 de abril

Data Bairro Ruas/Logradouros Afetados (Parcial) Horário Consumidores Motivo 30/03 (Seg) Boqueirão / Hauer R. Bartolomeu L de Gusmão, R. Carlos de Laet, R. Cleto da Silva, R. das Carmelitas, R. Hipolito da Costa 09:00 – 17:00 80 Melhorias e ampliações 31/03 (Ter) Bairro Alto R. Adílio Ramos, R. Epaminondas Santos, R. Henrique Correia, R. Sebastião Alves Ferreira 08:15 – 11:15 170 Manutenção de rede 31/03 (Ter) Rebouças / Água Verde R. Brasilio Itibere, R. Brig. Franco 10:15 – 13:15 162 Melhorias e ampliações 31/03 (Ter) Uberaba / Boqueirão R. Con. Januario da Cunha Barbosa, R. Dr. Joaquim Ignacio Silveira da Motta, R. Franklin Soares Gomes 14:30 – 18:15 143 Melhorias e ampliações 31/03 (Ter) Tatuquara R. Jorge Gomes Rosa, R. José Choinski, R. Masao Ishii 10:15 – 13:15 142 Manutenção de rede 31/03 (Ter) Butiatuvinha / Sta. Felicidade R. João Jacob Manfron, R. João Natal Slompo, Ver. Jobar Cassou 13:45 – 17:15 59 Manutenção de rede 31/03 (Ter) CIC R. Luis Visinoni 10:15 – 13:15 51 Manutenção de rede 31/03 (Ter) Cascatinha / Sta. Felicidade R. Angelo Maestrelli, R. Antonio Nogarolli, R. Humberto Bevervanso, R. Jerseryna Novakowski, R. Pe. Olimpio 14:45 – 17:45 50 Melhorias e ampliações 31/03 (Ter) Cajuru / Uberaba R. Anna Maria Pilatti Oliveira, R. Atilio Pioto, R. Erony Honorio Fernandes 14:15 – 17:15 36 Manutenção de rede 31/03 (Ter) Santa Quitéria R. Esperidiao Kalluf 09:45 – 12:45 14 Melhorias e ampliações 01/04 (Qua) Cajuru R. Guissardo Pilati, R. Jorge Luiz Freygang, R. Jose Cubas Martins, R. Leo de Abreu Miro, R. Odenir Dissenha, R. Vicente de Cristo 14:15 – 17:15 100 Manutenção de rede 01/04 (Qua) Cajuru R. Eng. Alfredo Geraldo Sica Pinto, R. Jorge Luiz Freygang, R. Leo de Abreu Miro, R. Odenir Dissenha 10:15 – 13:15 96 Manutenção de rede 01/04 (Qua) Abranches / Barreirinha R. Dinarte Caprilhone, R. Joao Paulo Bonetti 08:45 – 14:45 26 Manutenção de rede 01/04 (Qua) Boa Vista R. David Geronasso (nº 1698) 10:15 – 17:15 2 Melhorias e ampliações 02/04 (Qui) Umbará R. Domingas Scroccaro Marochi, R. Etelvina Constantina Scroccaro, R. Maria Pelanda Scroccaro, R. Mercedes Irene Bonatto Scroccaro 10:15 – 17:15 108 Melhorias e ampliações 02/04 (Qui) Campo Comprido R. Dep. Sinval Martins de Araujo 13:15 – 16:15 92 Manutenção de rede 02/04 (Qui) Campo Comprido R. Del. Ricardo Taborda Ribas, R. Dep. Sinval Martins de Araujo, R. Gal. Adalberto Massa, R. Miguel Rossetim, Trav. Mario Lago 09:15 – 12:15 51 Manutenção de rede 02/04 (Qui) Centro Cívico R. Mateus Leme 11:15 – 14:15 41 Manutenção de rede 03/04 (Sex) Capão Raso / Pinheirinho R. Ernesto Biscardi, R. Francisco Biscardi, R. Francisco de Camargo Pinto, R. Francisco Moro, R. Frei Teofilo, R. Odair Pazello 10:15 – 17:15 124 Manutenção de rede 03/04 (Sex) Campo Comprido R. Adalermo Miquelasso, R. Antonio Jose Bonato, R. Mauricio Erzirio dos Santos, R. Professora Izabel Lima de Oliveira, R. Reinaldo de Carvalho – Bola, R. Silvio Corazza, R. Valerio Sprada 09:15 – 12:15 110 Manutenção de rede 03/04 (Sex) Sítio Cercado R. Dr. Carlos Franco Ferreira da Costa, R. Jorn. Jose Pedro dos Santos – Pedrinho, R. Jundiai do Sul, R. Sta Rizzetto Lazari 13:15 – 16:15 90 Manutenção de rede 03/04 (Sex) Alto Boqueirão R. Benjamin Juglair, R. Des. Lauro Lima Lopes, R. Eduardo Pinto da Rocha, R. Prof. Francisco Alberto de Castro 09:15 – 12:15 87 Manutenção de rede 03/04 (Sex) Sítio Cercado Trav. Marcos Nelson Casagrande 13:15 – 16:15 42 Manutenção de rede

Avisos cancelados

Fique atento: o aviso abaixo, que estava previsto para sexta-feira (03/04), foi cancelado por impedimentos técnicos: 03/04 (Sex): LES – 1629/2026 (R. Angelo Caron e Prof. Oge de Araujo).