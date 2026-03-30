Vereador Perdeu Piá é investigado por usar GM para se autopromover

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A conduta do vereador de Curitiba Gustavo Silveira da Costa, conhecido nas redes sociais por Perdeu Piá, está na mira do Ministério Público do Paraná. A 1ª Promotoria de Justiça de Prevenção e Persecução Criminal de Curitiba solicitou a abertura de um inquérito policial do vereador e influencer digital. A denúncia aponta que o parlamentar estaria exercendo atividades policiais e comandando ilegalmente agentes da Guarda Municipal em operações gravadas para seus perfis nas redes sociais.

Em um dos vídeos divulgados no Instagram, o influencer aparece participando de uma abordagem da Guarda Municipal, que realiza a prisão de um traficante no Centro de Curitiba. A publicação recebeu mais de 50 mil curtidas. No documento oficial enviado para a Polícia Civil, o promotor João Milton Salles defende que o uso da força e a autoridade sobre as forças de segurança são exclusividades do Estado e não podem ser apropriadas por civis ou políticos para autopromoção.

O promotor reforça ainda que a participação do vereador em abordagens policiais “põe em risco não apenas a integridade física das pessoas envolvidas mas também toda a sociedade, uma vez que operações policiais dessa natureza não raras vezes culminam no uso de força que deve ser exercida exclusivamente pelas forças policiais de forma moderada e garantidos os direitos das pessoas envolvidas, inclusive o da privacidade”.

A promotoria exige no pedido que o comandante da Guarda Municipal de Curitiba, José Carlos Felipus, seja ouvido para que esclareça a participação do vereador durante as abordagens e também se há procedimento administrativo instaurado para checar irregularidades nas ocorrências. O pedido solicita ainda que todos os guardas municipais envolvidos nas ocorrências sejam ouvidos.

O Ministério Público recomenda a solicitação dos dados métricos e financeiros às plataformas digitais onde os vídeos foram publicados. Por fim, o ofício pede que a Câmara Municipal de Curitiba seja notificada para buscar outras situações semelhantes praticadas pelo vereador, para que possam somar junto a denúncia.

A Polícia Civil do Paraná comunicou nesta sexta-feira (27/03) que instaurou o inquérito do caso e está realizando as investigações para o esclarecimento dos fatos.

Procurado pela reportagem, o vereador Gustavo Silveira da Costa disse que não foi notificado formalmente e não está sabendo da abertura do inquérito.

Guardas foram remanejados

Após a denúncia, a Guarda Municipal informou que os dois guardas municipais que aparecem no vídeo do influencer foram afastados. Segundo a nota enviada para a Tribuna, eles foram remanejados pelo comando da GM pra outro posto de atendimento na Praça Oswaldo Cruz numa “decisão técnica e operacional que visa reforçar os protocolos padrões de abordagem da GM que tem como base a legalidade e os direitos humanos”.

Quanto ao inquérito, a Guarda Municipal disse que não vai se pronunciar a respeito.