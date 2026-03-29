Restaurante A Pamphylia se despede de sua primeira cozinheira

O restaurante tradicional de Curitiba A Pamphylia se despede da sua primeira cozinheira e uma de suas fundadoras. O comunicado foi feito neste sábado (28/03), no perfil oficial do Instagram do estabelecimento. Carlota Arsie Strapasson partiu no dia 22 de março, um mês antes de completar 105 anos.
“Deixou raízes profundas na história de sua família e no coração de todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. Mulher forte, sábia e generosa, foi a alma e a inspiração por trás de sonhos que ganharam forma à mesa”, diz a publicação do restaurante.
Carlota foi primeira cozinheira do restaurante ao lado do seu filho. Cada prato carrega não só os sabores da Itália, mas também a história e a essência de Carlota. As sementes de manjericão basílico trazidas da Itália foram plantas e colhidas por ela em sua horta.
“Ela ensinou que cozinhar é cuidar, que alimentar é acolher, e que tradição se constrói com afeto e dedicação. Seu legado permanece vivo em cada receita, em cada mesa posta, em cada cliente que se sente em casa”, lamenta o restaurante.