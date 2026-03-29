Menina de 12 anos morre afogada na Lagoa Azul, em Campo Magro

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Uma menina de 12 anos foi encontrada submersa a 9 metros de profundidade na Lagoa Azul, em Campo Magro, região metropolitana de Curitiba, durante a tarde deste domingo (29/03). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada já sem vida.

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Uma equipe do Comando de Aviação (COMAV) da Polícia Militar do Paranpa, com apoio do Grupamento de Radiopatrulha Aérea do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender uma vítima na Lagoa Azul.

Ao chegar no local, a equipe da aeronave realizou buscas na superfície e o Grupamento de Operações de Socorro Tático (GOST) realizou o mergulho na lagoa para complementar as buscas.