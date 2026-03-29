Onda de calor

Sensação térmica chega aos 40ºC neste domingo no Paraná

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Eloá Cruz
- Atualizado: 29/03/26 18h49
calor em curitiba
Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná | Arquivo

A onda de calor que atinge o Paraná neste fim de semana fez as temperaturas subirem em todo o Estado e o calor bateu os 40ºC. O calorão atingiu com maior intensidade Foz do Iguaçu, Capanema e Guaíra neste domingo (29/03). Nas três cidades, a sensação térmica foi de 40ºC.

Em Curitiba, capital do Estado, que neste domingo comemora 33 anos, chegou aos 30,5°C durante a tarde de muito sol e poucas nuvens.

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Na região Oeste do Estado, as maiores temperaturas foram registradas. São Miguel do Iguaçu atingiu 35,1°C. Os termômetros de Nova Prata do Iguaçu marcaram 34,4°C. A menor temperatura do estado foi em Dois Vizinhos, Sudoeste do Estado. Por lá, o calor foi menos intenso, e a estação do Instituo Nacional de Meteorologia (Inmet) marcou 25,7°C.

Segunda-feira tem mudança no tempo

A semana começa com chuva leve em Curitiba nesta segunda-feira (30/03). O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) prevê um dia nublado com possibilidade de chuva ao longo do dia.

A temperatura máxima deve atingir 26,7°C, com sensação térmica de até 27,2°C. Já a mínima se aproxima dos 16°C. A umidade relativa do ar ficará elevada, variando entre 69% durante o dia e 95% à noite.

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