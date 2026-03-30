Semana Santa com promoção de peixes nos Armazéns da Família de Curitiba

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Os Armazéns da Família de Curitiba promovem uma edição especial da Semana da Economia voltada para a Páscoa, de terça-feira (31/3) a quinta-feira (2/4). A ação destaca ofertas de peixes e outros itens tradicionais da época, buscando proporcionar economia às famílias curitibanas durante o feriado da Semana Santa.

Entre as ofertas, o filé de tilápia congelado Canção (400g) está disponível por R$ 15,99, enquanto a posta de tilápia congelada C.Vale (800g) sai por R$ 13,99. Para opções práticas, o atum ralado Nautique (170g) é vendido a R$ 4,99, ideal para preparos rápidos como massas e saladas.

Além dos pescados, outros itens em promoção complementam as refeições da semana:

Macarrão espaguete Paulista (500g): R$ 1,99

Arroz parboilizado Buriti (5 kg): R$ 9,99

Pão fatiado Leite Nino (500g): R$ 3,99

Queijo mussarela fatiado Tirol (300g): R$ 10,49

Óleo de soja Coamo (900 ml): R$ 5,89

Farinha de trigo Globo (1 kg): R$ 1,99

Café a vácuo Alvorada (500g): R$ 18,99

As promoções são válidas em todas as unidades dos Armazéns da Família, enquanto durarem os estoques.

Impacto social do Armazém da Família

O Armazém da Família, iniciativa da Prefeitura de Curitiba, atende 353 mil famílias cadastradas, beneficiando aproximadamente um milhão de curitibanos. O programa permite que famílias com renda de até cinco salários mínimos tenham acesso a produtos com preços reduzidos, além de atender 163 entidades sociais e filantrópicas.

Leverci Silveira Filho, secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, destaca o impacto positivo da iniciativa: “Essa medida reforça nosso compromisso em oferecer alimentos de qualidade a preços acessíveis, permitindo que os curitibanos mantenham uma alimentação equilibrada sem comprometer as finanças domésticas”.