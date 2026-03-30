Capela Santa Maria recebe concerto beneficente nesta terça-feira

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A Capela Santa Maria, localizada na Rua Conselheiro Laurindo, 273, em Curitiba, recebe nesta terça-feira (31/3) o show “Adriano in Concert”, concerto beneficente promovido pelo Projeto Dorcas. O evento arrecada leite para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social atendidos pela iniciativa em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba.

Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), e o público pode levar também 1 litro de leite como doação voluntária.

No palco, o músico brasileiro Adriano da Silva Trarbach, de 24 anos, que iniciou seus estudos no Projeto Dorcas tocando flauta doce e violoncelo barroco, se apresenta ao lado do grupo de jovens musicistas Ensemble Simul. A renda obtida com os ingressos ajudará a fortalecer as atividades que há três décadas apoiam o desenvolvimento de crianças e jovens da região.

O programa inclui obras de Johann Sebastian Bach, John Adson, Jacob van Eyck e Georg Philipp Telemann, além de composições contemporâneas como “Voci Voci”, de Willem Wander van Nieuwkerk, e “Jack e Indian Summer”, de Matias Malta. Trarbach é flautista doce e violoncelista com formação em música erudita e especialização em repertório de música antiga, tendo cursado bacharelado na Hochschule für Musik und Theater Hamburg, na Alemanha.

O Projeto Dorcas atende mais de 300 crianças e jovens do bairro Bonfim, em Almirante Tamandaré, com atividades educativas, culturais e de apoio no contraturno escolar. A região enfrenta desafios sociais e escassez de oportunidades de formação cultural.