“A democracia vence”: Dallagnol reage à sequência de decisões sobre candidatura durante votação

Deltan Dallagnol (Novo) votou em Curitiba na manhã deste domingo (4), pouco depois das 11h. Em conversa com a imprensa no local de votação, o Colégio Estadual Professor Loureiro Fernandes, o candidato ao Senado reagiu à decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tomada antes do início da votação.

O presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, suspendeu a decisão monocrática tomada no sábado (3) pelo ministro Floriano de Azevedo Marques, que havia indeferido o registro da candidatura de Deltan e determinado que os votos atribuídos à chapa fossem considerados nulos.

Com a nova decisão, o registro permanece como “deferido com recurso”, e os votos serão processados, mas a validade definitiva dependerá do julgamento do Plenário do TSE.

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Ao falar sobre a decisão, Deltan reiterou os esforços da chapa durante a campanha. “O Paraná vai triunfar. Eu acredito que a confiança das pessoas está mantida e nós estamos muito confiantes com o resultado”, afirmou. “Nós não vamos ser calados. Eles não vão nos fazer desistir de lutar e de servir o Brasil e o Paraná. Nós vamos servir e amar. Isso não é uma missão de momento, essa é uma missão de vida, essa é uma visão de mundo.”

Dallagnol também lembrou das ações tomadas pelos candidatos após a suspensão dos efeitos da Operação Lava Jato. No local de votação, ele foi acompanhado pelo candidato ao governo do Paraná Sergio Moro (PL), pelo candidato ao Senado Filipe Barros (PL) e pelo candidato a deputado federal Guilherme Kilter (Novo).

“Quando eu fui para a política, deputado federal, me tiraram do Congresso Nacional numa decisão arbitrária. Nós não nos dobramos. O que está em jogo nessa eleição é a confiança das pessoas de que a democracia vence. O povo tem que escolher os seus representantes. O povo tem o direito de escolher quem vai representá-lo em Brasília”, disse.

O candidato afirmou ainda que não espera novas surpresas em eventuais decisões dos tribunais. “Estamos no dia da eleição. Vamos confiar que as instituições vão garantir a segurança e a tranquilidade do eleitor nesse dia tão importante para a nossa democracia”, afirmou.