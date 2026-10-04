Eleições 2026

Virada antes das urnas: Deltan Dallagnol volta à disputa pelo Senado no Paraná

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Tribuna do Paraná
Por Jônatas Dias Lima - Gazeta do Povo Vinicius Macia - Gazeta do Povo Editado por Julia Moreira
- Atualizado: 04/10/26 09h27
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Fotografia em plano médio do ex-procurador e político Deltan Dallagnol concedendo entrevista coletiva à imprensa em evento partidário. Em primeiro plano, no centro, sobressai Deltan Dallagnol, um homem de pele clara, cabelos castanho-escuros curtos e óculos de armação fina e transparente. Ele veste uma camiseta azul-marinho com a palavra "NOVO" em letras maiúsculas laranjas na altura do peito e fala em direção aos repórteres. À sua frente, diversas mãos de jornalistas seguram gravadores e microfones de imprensa direcionados à sua boca, destacando-se microfones com canopla azul e verde. No plano intermediário, ladeando o entrevistado, veem-se dois homens de pele clara e cabelos escuros acompanhando a declaração de forma atenta. Ao fundo, sob iluminação de estúdio/evento, destaca-se um painel de imprensa (backdrop) com padrão xadrez em tons de cinza e laranja com a inscrição do número e o nome do partido Novo.
Votos no candidato serão válidos. Foto: Arquivo/ Gilberto Leite.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kássio Nunes Marques, suspendeu a liminar do ministro Floriano de Azevedo Marques que indeferiu o registro de candidatura de Deltan Dallagnol (Novo) ao Senado pelo Paraná. A decisão foi assinada na manhã deste domingo (4), 15 minutos antes do início das votações.

O magistrado determinou que se mantenha o registro da candidatura e que se processem os votos sem anulação, mantendo a validade condicionada ao aval do plenário do TSE. Os registros de votação devem ser integralmente preservados.

No início da manhã, o ex-procurador constava como “inapto”. Agora, possui a mesma classificação do restante dos candidatos: “concorrendo“.

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Em suas redes sociais, o candidato se limitou a informar sobre a reversão e pedi o compartilhamento. Ele chamou Floriano de “amigo do Lula e do Moraes” e afirmou que não iria pedir votos, por conta das exigências da legislação eleitoral.

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