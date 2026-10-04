Virada antes das urnas: Deltan Dallagnol volta à disputa pelo Senado no Paraná

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kássio Nunes Marques, suspendeu a liminar do ministro Floriano de Azevedo Marques que indeferiu o registro de candidatura de Deltan Dallagnol (Novo) ao Senado pelo Paraná. A decisão foi assinada na manhã deste domingo (4), 15 minutos antes do início das votações.

O magistrado determinou que se mantenha o registro da candidatura e que se processem os votos sem anulação, mantendo a validade condicionada ao aval do plenário do TSE. Os registros de votação devem ser integralmente preservados.

No início da manhã, o ex-procurador constava como “inapto”. Agora, possui a mesma classificação do restante dos candidatos: “concorrendo“.

Em suas redes sociais, o candidato se limitou a informar sobre a reversão e pedi o compartilhamento. Ele chamou Floriano de “amigo do Lula e do Moraes” e afirmou que não iria pedir votos, por conta das exigências da legislação eleitoral.