Dr. Rosinha vota e afirma que Deltan “tumultua” eleições no Paraná

O candidato ao Senado pelo Paraná Dr. Rosinha (PT) votou na manhã deste domingo (4), no Colégio Estadual Gabriela Mistral, em Curitiba. Em conversa com a imprensa, o candidato reagiu às recentes decisões envolvendo a candidatura de Deltan Dallagnol (Novo) ao Senado pelo Paraná.
Nesta manhã, o ministro Kassio Nunes Marques suspendeu uma decisão monocrática de sábado (3) que tornaria os votos de Deltan inválidos no pleito deste domingo. Segundo Rosinha, os desdobramentos do caso tumultuam a eleição.
“Há candidatos ao Senado que só se colocam na disputa para fazer impeachment de ministro do STF e não possuem nenhum programa para o Paraná. Dallagnol é ficha suja e está tumultuando a eleição no Paraná e contribuindo para gastos e desrespeitando a lei. É um criminoso eleitoral”, sustentou Dr. Rosinha.
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O candidato também criticou a insistência de Deltan em manter a candidatura diante da sequência de decisões da Justiça Eleitoral em âmbito regional e nacional. “Sua insistência é um desrespeito à coligação que o indica pelo Senado”, completou.
Além de Rosinha e Deltan, também concorrem ao Senado pelo Paraná Alexandre Curi (Republicanos), Cristina Graeml (PSD), Filipe Barros (PL), Gleisi (PT), Joaquim do MLB (UP), Karen Guerreiro (Missão) e Marcelo Marcelino (PCO), que teve a candidatura indeferida com recurso.