Requião Filho critica pesquisas eleitorais após votar em Curitiba

Candidato do PDT ao Governo do Paraná, o deputado estadual Requião Filho votou na manhã deste domingo (4) no Colégio Júlia Wanderley, no bairro Batel, em Curitiba. O candidato destacou a importância do voto no exercício da democracia, em que, segundo ele, todos os brasileiros são iguais.
“Uma campanha que nos orgulhou, nos deu muita felicidade de ter feito, de cara limpa, com boas propostas, com um time excepcional. Fizemos porque acreditamos em tudo o que trouxemos para o eleitor e temos certeza do segundo turno”, disse.
Requião aproveitou para criticar as pesquisas eleitorais. “Pesquisas hoje são propaganda política. Cada candidato tem o seu tracking (pesquisas internas) e acredita nele. Aí os institutos fazem as deles para encaminhar o eleitor para um lado ou para outro. Precisamos rever isso na legislação eleitoral.”
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