Moro vota em Curitiba e defende decisão sobre Deltan: “É assim que as coisas devem proceder”

O candidato ao governo do Paraná Sergio Moro (PL) compareceu ao local de votação na manhã deste domingo (4). Ele votou no Clube Duque de Caxias, em Curitiba, acompanhado da esposa, Rosângela Moro (PL), que concorre a deputada federal, e dos candidatos ao Senado Deltan Dallagnol (Novo) e Filipe Barros (PL).

Ao chegar ao local, Moro comentou com a imprensa a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) desta manhã, que permite que Deltan concorra ao Senado. “O Deltan permanece como candidato com o registro válido perante o TSE, e nós entendemos que é assim que as coisas devem proceder dentro de uma democracia”, disse.

Ao projetar um possível segundo turno, Moro afirmou que, neste momento, a campanha está concentrada nos resultados do primeiro turno. Ao fazer um balanço da disputa, o candidato avaliou que, apesar das divergências entre os concorrentes, a campanha foi limpa e propositiva.

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“Nós sempre discutimos nossas propostas e nos posicionamos também nacionalmente. Acho que isso é relevante. O grupo paranaense não pode se omitir em relação às questões nacionais, porque elas reverberam aqui no nosso Estado”, disse.

Moro também afirmou que a campanha recorreu ao direito de resposta para suspender conteúdos veiculados durante a disputa. “É lamentável que, para disputar uma eleição, se tenha que recorrer a esse tipo de subterfúgio, mas quem fez isso foi exclusivamente os nossos adversários”, completou.

Ao longo do dia, Moro ainda acompanhará a votação da esposa e de Deltan, em Curitiba, e a de Filipe Barros, em Londrina.