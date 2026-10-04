Votação

Moro vota em Curitiba e defende decisão sobre Deltan: “É assim que as coisas devem proceder”

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira
- Atualizado: 04/10/26 11h06
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Fotografia em plano médio do senador Sergio Moro em uma seção eleitoral no momento de identificação antes da votação. Em primeiro plano, no lado esquerdo da imagem, destaca-se Sergio Moro, um homem de pele clara e cabelos castanho-escuros curtos, visto de perfil inclinado para a frente e olhando para baixo. Ele veste uma jaqueta esportiva preta com zíper sobre camisa azul-clara e calça jeans. No peito de sua jaqueta há diversos adesivos de campanha eleitoral afixados. Com a mão direita estendida para baixo, ele aponta ou assina a lista de votantes sobre a mesa. No canto inferior direito, em primeiro plano, vê-se de costas a cabeça e os ombros de uma mesária de cabelos loiros ondulados usando blusa estampada floral. No plano intermediário, sobre uma mesa de madeira ao centro, posiciona-se a urna eletrônica conectada ao terminal do eleitor, parcialmente coberta por uma cabina de votação de papelão branco com as inscrições "JUSTIÇA ELEITORAL", o Brasão da República e a expressão "CABINA DE VOTAÇÃO". Ao fundo, observa-se o interior do local de votação com janelas altas e iluminação natural suave.
Moro votou acompanhado de aliados da chapa. Foto: Nariman Bark e Victor Coutant.

O candidato ao governo do Paraná Sergio Moro (PL) compareceu ao local de votação na manhã deste domingo (4). Ele votou no Clube Duque de Caxias, em Curitiba, acompanhado da esposa, Rosângela Moro (PL), que concorre a deputada federal, e dos candidatos ao Senado Deltan Dallagnol (Novo) e Filipe Barros (PL).

Ao chegar ao local, Moro comentou com a imprensa a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) desta manhã, que permite que Deltan concorra ao Senado. “O Deltan permanece como candidato com o registro válido perante o TSE, e nós entendemos que é assim que as coisas devem proceder dentro de uma democracia”, disse.

Ao projetar um possível segundo turno, Moro afirmou que, neste momento, a campanha está concentrada nos resultados do primeiro turno. Ao fazer um balanço da disputa, o candidato avaliou que, apesar das divergências entre os concorrentes, a campanha foi limpa e propositiva.

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“Nós sempre discutimos nossas propostas e nos posicionamos também nacionalmente. Acho que isso é relevante. O grupo paranaense não pode se omitir em relação às questões nacionais, porque elas reverberam aqui no nosso Estado”, disse.

Moro também afirmou que a campanha recorreu ao direito de resposta para suspender conteúdos veiculados durante a disputa. “É lamentável que, para disputar uma eleição, se tenha que recorrer a esse tipo de subterfúgio, mas quem fez isso foi exclusivamente os nossos adversários”, completou.

Ao longo do dia, Moro ainda acompanhará a votação da esposa e de Deltan, em Curitiba, e a de Filipe Barros, em Londrina.

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