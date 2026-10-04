Ratinho Junior vota em Curitiba e projeta Sandro Alex no 2º turno

O governador Ratinho Junior (PSD) votou na manhã deste domingo (4), logo no início da votação das Eleições 2026. No local de votação, na Escola Municipal dos Vinhedos, no bairro Santa Felicidade, em Curitiba, ele foi acompanhado por Sandro Alex (PSD), candidato ao governo do Paraná.

Na saída do local de votação, Ratinho reforçou o apoio à candidatura do correligionário e defendeu a continuidade das ações implementadas durante os dois mandatos à frente do governo estadual. Ao lado do candidato à sucessão, falou sobre a parceria entre os dois, já que Sandro Alex foi secretário de Infraestrutura e Logística durante toda a gestão.

“A gente chega em todas as pesquisas num crescimento fantástico e, obviamente, espera poder estar no segundo turno para debater ainda mais o Paraná e o Sandro poder ter a oportunidade de ter uma eleição mais franca, no sentido de propostas, e, obviamente, mostrar o seu conhecimento perante o Estado”, disse.

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O governador também citou que, em razão das discussões em âmbito nacional e das crises relacionadas ao Supremo Tribunal Federal (STF), o primeiro turno foi marcado, segundo ele, por uma carência de debates sobre questões locais. “Isso não é um problema só do Paraná, é um diagnóstico nacional”, apontou.

Na avaliação de Ratinho Junior, um eventual segundo turno permitirá aprofundar as discussões sobre o futuro do estado. “O segundo turno dá a oportunidade também de ter um debate de biografia. Qual é a história de cada um? O que cada um fez pelo Paraná? O que cada um ajudou o Paraná? E qual é a linha política de cada um?”, completou.

Após a votação, Ratinho Junior seguiu com Sandro Alex para Ponta Grossa, onde o candidato vota no Instituto de Educação Estadual Professor César Prieto Martinez.