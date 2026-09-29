Dallagnol chega a 24,4% e lidera disputa por duas vagas ao Senado no Paraná

O instituto Neokemp divulgou na segunda-feira (28) uma nova pesquisa com as intenções de voto para o Senado pelo Paraná nas Eleições 2026.

Deltan Dallagnol (Novo), Filipe Barros (PL), Gleisi (PT) e Alexandre Curi (Republicanos) estão melhor posicionados para as duas cadeiras.

A petista lidera o percentual de rejeição, com 54,1%, seguida por Felipe Barros, com 14,7%, e Deltan Dallagnol, com 11,6%.

Pesquisa para senador pelo Paraná em 2026

O instituto Neokemp apresentou aos entrevistados um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes dos concorrentes), no qual responderam em que candidato votariam para a primeira e para a segunda cadeira ao Senado. O resultado abaixo é o conslidado dos dois votos e reduzido para 100%.

Quatro candidatos estão disputando as duas vagas

Deltan Dallagnol (Novo): 24,4%

Filipe Barros (PL): 18,8%

Gleisi (PT): 14,3%

Alexandre Curi (Republicanos): 13,0%

Cristina Graeml (PSD): 11,8%

Dr. Rosinha (PT): 10,8%

Karen Guerreiro (Missão): 0,8%

Joaquim do MLB (UP): 0,2%

Marcelo Marcelino (PCO): 0,1%

Não sabe: 3,7%

Branco/Nulo: 2,0%

Rejeição para senador pelo Paraná

O Neokemp também perguntou aos entrevistados em quem não votariam de jeito nenhum para uma vaga ao Senado pelo Paraná. Cada entrevistado poderia citar mais de um candidato.

Gleisi (PT): 54,1%

Filipe Barros (PL): 14,7%

Deltan Dallagnol (Novo): 11,6%

Dr. Rosinha (PT): 10,1%

Cristina Graeml (PSD): 4,6%

Alexandre Curi (Republicanos): 2,2%

Karen Guerreiro (Missão): 1%

Marcelo Marcelino (PCO): 0,1%

Joaquim do MLB (UP): 0%

Rejeita todos: 0,3%

Não rejeita ninguém: 1,4%

Metodologia: 1.008 entrevistados pela Neokemp nos dias 24 a 27 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Jornal O Correio do Povo. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,2 pontos percentuais. Registro no TSE nº PR-09878/2026.