Curitiba ganha novo residencial com 384 apartamentos

Os últimos módulos do Residencial Cores de Outono de Curitiba, com mais 384 apartamentos, foram entregues. A fase final da obra recebeu investimentos superiores a R$ 128,5 milhões, com 181 famílias beneficiadas pelos subsídios do Programa Casa Fácil Paraná, iniciativa do Governo do Estado que reduz o valor de entrada nos financiamentos junto à Caixa Econômica Federal.

O empreendimento, fruto da parceria entre MRV Engenharia, Governo do Estado e Caixa, totaliza 640 moradias distribuídas em dez torres, cada uma equipada com elevador. Os investimentos para a construção completa do residencial ultrapassaram R$ 214,1 milhões, sendo que a primeira etapa foi entregue em julho do ano passado. No total, 257 famílias receberam subsídios do Casa Fácil.

Na última etapa, o apoio ajudou famílias com renda de até quatro salários mínimos no pagamento da entrada dos imóveis. Além desse auxílio, os compradores puderam contar com descontos do programa federal Minha Casa, Minha Vida e utilizar o FGTS para reduzir o saldo devedor.

Localizado na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), o Cores de Outono oferece fácil acesso a terminal de transporte público, comércios e serviços essenciais. Os apartamentos, com área a partir de 44 m², contam com dois quartos, sala, banheiro com louças instaladas, cozinha, área de serviço com tanque e uma vaga de garagem.

As unidades do térreo apresentam acabamento cerâmico em todos os ambientes. Já a partir do segundo pavimento, os imóveis ganham churrasqueira, revestimento cerâmico do piso ao teto nas áreas molhadas e piso laminado nos demais cômodos.

Para o lazer dos moradores, o residencial dispõe de espaços como piscina, salão de festas, brinquedoteca, playground, quadra poliesportiva, salão de jogos e quiosques com churrasqueira.

Compra da casa própria

Com as subvenções públicas, os financiamentos junto à Caixa apresentam condições mais acessíveis, com contratos que podem ser quitados em até 420 meses, taxas de juros reduzidas e parcelas mensais entre R$ 855 e R$ 1.800.

Para participar do Casa Fácil Paraná, as famílias precisam atender a critérios específicos: renda mensal de até quatro salários mínimos; não possuir imóvel próprio; não ter sido beneficiadas anteriormente por outros programas habitacionais; e não apresentar restrições de crédito que impeçam a contratação do financiamento.

No site da Cohapar, os interessados podem consultar a lista completa de empreendimentos disponíveis em cada município e realizar o cadastro para participação nos projetos.