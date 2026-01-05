Concurso da Feas oferece 153 vagas na Saúde até 15 de janeiro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Fundação Estatal de Atenção à Saúde (Feas) de Curitiba está com inscrições abertas até 15 de janeiro para o Processo Seletivo Público 1/2025, que oferece 153 vagas em 39 cargos na área da Saúde. São 125 vagas de ampla concorrência, 10 para pessoas com deficiência (PCD) e 18 para pretos, pardos e indígenas (PPI).

As oportunidades abrangem 9 cargos de nível médio e técnico e 30 de nível superior, com salários entre R$ 2.157,57 e R$ 25.342,80. Os aprovados atuarão nas unidades geridas pela Feas no Sistema Único de Saúde (SUS) de Curitiba, com contrato regido pela CLT.

As inscrições podem ser feitas no site do Instituto Avalia, responsável pela seleção. A taxa é de R$ 90 para cargos de nível médio/técnico e R$ 140 para nível superior. O processo seletivo terá duas etapas: prova escrita em 8 de fevereiro de 2026 e prova de títulos, com envio de documentos no mesmo período das inscrições.

Entre os cargos com mais vagas estão: assistente administrativo (51), técnico de enfermagem (51), cuidador em saúde (10), psicólogo clínico (5) e terapeuta ocupacional (5). Há também oportunidades para médicos em 17 especialidades. Para todos os cargos está previsto cadastro reserva.

A Feas é uma fundação pública municipal que executa ações do SUS em Curitiba, seguindo diretrizes da Secretaria Municipal da Saúde. Com 4.500 trabalhadores, gerencia unidades como o Hospital Municipal do Idoso e o Centro Médico Comunitário Bairro Novo.