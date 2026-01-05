Estoques de sangue O+ e O- estão em baixa no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O início do ano traz mais um desafio para os hemocentros paranaenses: a queda nas doações de sangue. Neste momento, a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) e o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar) fazem um apelo especial por doações dos tipos O positivo (O+) e O negativo (O-), que estão com estoques reduzidos em todas as 23 unidades da Hemorrede Paranaense.

A situação é preocupante porque estas unidades são responsáveis pelo abastecimento de 384 hospitais em todo o estado. A baixa nos estoques destes tipos sanguíneos específicos coloca em risco o atendimento a pacientes que necessitam de transfusões urgentes, procedimentos cirúrgicos e tratamentos oncológicos.

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, explica que o período de férias e viagens contribui para a redução no número de doadores. “Doar sangue é um gesto simples, seguro e solidário, capaz de salvar até quatro vidas. Orientamos que os doadores procurem a unidade do Hemepar mais próxima. Cada doação pode fazer toda a diferença”, destaca.

Para maior comodidade, o Hemepar recomenda o agendamento prévio da doação, que pode ser feito diretamente pelo site da Sesa.

No ano passado, a Hemorrede contabilizou 214.377 doações, o que representa uma média mensal de 17.864 doações, ou cerca de 703 por dia. Desde o começo deste ano, já foram disponibilizadas 3.171 bolsas de sangue para os hospitais paranaenses.

“O estoque adequado de todos os tipos sanguíneos é fundamental para o funcionamento das unidades hospitalares. Para garantir os estoques adequados dos tipos O+ e O-, solicitamos o apoio da população para realizar a doação”, afirmou a chefia da Divisão Administrativa do Hemepar, Michele Zabrocki.

O sangue coletado pela Hemorrede atende a 95,6% dos leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) no Paraná. Cada doação gera entre 450 ml e 470 ml de sangue, e uma única bolsa pode ser fracionada em até quatro componentes: hemácias, plaquetas, plasma e crioprecipitado. Isso significa que cada doação tem potencial para salvar até quatro vidas.

Para ser doador, é preciso ter entre 16 e 69 anos completos, sendo que menores de idade necessitam de autorização e presença do responsável legal. Homens podem doar a cada dois meses, no máximo quatro vezes ao ano, enquanto mulheres podem doar a cada três meses, totalizando três doações anuais.

O candidato à doação deve pesar no mínimo 50 quilos, estar descansado, alimentado e hidratado – evitando alimentos gordurosos nas quatro horas anteriores à doação. É necessário apresentar documento oficial com foto, como carteira de identidade, carteira profissional, carteira de trabalho, passaporte ou CNH.