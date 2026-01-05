BUD inicia operação completa a partir desta terça entre Piraquara e Pinhais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir desta terça-feira (06/01), o Bonde Urbano Digital (BUD) começa a circular na rota completa entre o Terminal São Roque, em Piraquara, e o Terminal Metropolitano de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Com isso, o novo modal de transporte cumpre a linha integral prevista para a fase de testes, que deve se estender por até seis meses.

Para a liberação total do trajeto, equipes trabalharam durante o fim do ano para finalizar as obras de adequação viária no trecho final da rota.

A estreia do BUD aconteceu em 9 de dezembro, quando o veículo passou a operar de forma preliminar no percurso entre o Terminal São Roque, em Piraquara, e o Parque das Águas, em Pinhais. Neste período inicial, o novo sistema transportou centenas de passageiros.

Horários do Bonde Urbano Digital entre Piraquara e Pinhais

Com o trajeto completo liberado, o Bonde Urbano Digital começa a operar com duas viagens diárias, saindo às 10h15 e às 14h15. A programação poderá aumentar gradativamente, conforme a avaliação da demanda e o comportamento dos usuários.

O BUD tem capacidade para transportar até 280 passageiros e funcionará com tarifa integrada ao sistema convencional, mantendo o valor da passagem em R$ 5,50.

O percurso total tem aproximadamente 10 quilômetros de extensão, saindo do Terminal São Roque em Piraquara, passando pela Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel e pela Avenida Ayrton Senna da Silva, até chegar ao Terminal Metropolitano de Pinhais.

Fabricado por uma empresa chinesa, o BUD mistura conceitos de Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) e de Transporte Rápido por Ônibus (BRT), mas não precisa de trilhos físicos. O veículo é guiado por sensores magnéticos e marcadores inteligentes instalados no asfalto — um “trilho virtual” que orienta o bonde com precisão.