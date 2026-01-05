Confusão após mordida de cachorro gera prisão no Litoral

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O que era para ser mais um dia de verão no litoral paranaense acabou em prisão e apreensão de arma de fogo. Nesta segunda-feira (05/01), um homem foi detido pela Polícia Militar do Paraná (PMPR) em Pontal do Paraná após ameaçar familiares com um revólver.

O caso aconteceu durante as ações da Operação Verão, que intensifica o policiamento no litoral durante a alta temporada. A confusão começou com algo aparentemente simples: o filho do suspeito foi mordido pelo cachorro de uma parente. Mas o que poderia ser apenas um desentendimento familiar escalou rapidamente.

Após o incidente com o cão, o homem pegou um revólver e ameaçou seus familiares. Por sorte, a intervenção da sogra do autor impediu que a situação terminasse em tragédia até a chegada das autoridades.

Os policiais foram acionados e encontraram o suspeito na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do balneário de Shangri-lá. Durante revista no veículo dele, a equipe encontrou um verdadeiro arsenal: um revólver calibre .38 municiado com seis projéteis e uma caixa com outras 95 munições do mesmo calibre. No total, 101 munições intactas foram apreendidas.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à autoridade policial junto com todo o material apreendido para os procedimentos legais cabíveis.

A PMPR informou que a Operação Verão segue com policiamento reforçado em todo o litoral paranaense, com o objetivo de prevenir crimes e garantir a segurança tanto dos moradores quanto dos turistas que aproveitam a temporada de verão.