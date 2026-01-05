Totens em shoppings de Curitiba facilitam adoção de cães e gatos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba instalou totens virtuais em dois shoppings da cidade para promover a adoção de cães e gatos resgatados. Os equipamentos, disponíveis desde 20 de dezembro nos shoppings Mueller e Curitiba, exibem fotos e informações dos animais aptos para adoção que estão no Centro de Referência de Animais em Risco (Crar).

Os totens mostram as principais características dos animais, como comportamento e tamanho. Interessados podem fazer um pré-cadastro no próprio equipamento para conhecer mais sobre determinado animal. Todos os cães e gatos disponíveis são castrados, microchipados e vacinados.

Localizados na área pet da Praça de Alimentação do Shopping Mueller e no piso L1 do Shopping Curitiba, os totens funcionam no horário comercial dos estabelecimentos. O processo é intuitivo e permite agendar visitas ao Crar, além de compartilhar perfis dos animais nas redes sociais.

Após o preenchimento dos dados, as informações são encaminhadas à Rede de Proteção Animal de Curitiba, que dá sequência ao processo de adoção responsável, incluindo entrevistas e acompanhamento.

Em 2025, a Rede de Proteção Animal promoveu a adoção de 164 animais – 119 cães e 45 gatos. O Crar mantém uma campanha permanente de adoção, funcionando todos os dias das 9h às 11h30 e das 13h30 às 15h30, na Rua Lodovico Kaminski, 1.381, CIC.