Cristina Graeml vai disputar o Senado pelo Paraná com apoio de Ratinho Junior

O Partido Social Democrático (PSD) confirmou, nesta terça-feira (4), o nome de Cristina Graeml como a segunda indicada da sigla para disputar uma vaga ao Senado pelo Paraná nas eleições de 2026.

O anúncio aconteceu durante uma coletiva de imprensa realizada em Curitiba. Além de Cristina, estiveram presentes o governador Ratinho Junior, o pré-candidato do PSD ao Governo do Estado, Sandro Alex, e o pré-candidato ao Senado, Alexandre Curi.

Com a definição, o grupo passa a contar com dois nomes alinhados à chapa governista para disputar as duas cadeiras disponíveis pelo estado. O bloco político, liderado pelo governador Ratinho Junior (PSD), já havia sinalizado apoio à pré-candidatura de Alexandre Curi (Republicanos) para uma das vagas. Agora, com a confirmação de Cristina, a aliança define os dois nomes para a disputa.

A oficialização ocorre um dia após Alvaro Dias (MDB) confirmar que não disputará as eleições deste ano. Até então, o ex-governador do Paraná era pré-candidato ao Senado.

Contudo, após o MDB integrar a chapa do PSD — com Rafael Greca (MDB) lançado como pré-candidato a vice-governador do Paraná —, a segunda indicação ao Senado ficou dividida entre Cristina e Dias. Em nota divulgada na segunda-feira (3), o ex-senador confirmou a desistência da candidatura.