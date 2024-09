Concurso público da UTFPR abre vagas para professores; salários vão até R$ 10,4 mil

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) abriu concurso público para contratar professores mestres e doutores em quatro cidades do estado. Os salários vão até R$ 10,4 mil. Para concorrer aos cargos é preciso fazer a inscrição no prazo indicado em cada edital.

Há vagas para os campi: Campo Mourão, Dois Vizinhos, Ponta Grossa e Toledo. Também havia vagas em Cornélio Procópio. No entanto, o período de inscrição para esse edital já encerrou.

Vagas do concurso público da UTFPR para professores

Em Dois Vizinhos, são três vagas para as áreas de Administração e Economia, Administração de Empresas e Economia Geral; Agronomia ou Mecanização Agrícola; e Ciência da Computação ou Engenharia de Software. As inscrições deste edital ficam abertas até 9 de outubro.

Em Campo Mourão, o concurso público prevê contratação de quatro professores doutores nas áreas de Ciência da Computação, Engenharia Elétrica e Engenharia Química. As inscrições vão até 8 de setembro.

Já em Ponta Grossa a contratação é destinada para as áreas de: Ciências Humanas/Filosofia, Engenharia Química e Química. Para este edital, o período de inscrições fica aberto até 23 de setembro.

Por fim, para o Campus Toledo, as oportunidades contemplam as áreas de Multidisciplinar/Biotecnologia, Multidisciplinar/Interdisciplinar e Engenharia Elétrica/Circuitos Elétricos, Magnéticos e Eletrônicos. O edital oferta três vagas e tem inscrições abertas até 17 de setembro.

Professores da UTFPR recebem benefícios

Os editais dos concursos públicos preveem vagas para candidatos com deficiência e pessoas negras. Neste caso, é necessário passar pela banca. As regras estão disponíveis nos respectivos editais.

Além da remuneração, os servidores aprovados terão direto ao auxílio alimentação no valor de R$ 1 mil, assistência saúde complementar e assistência pré-escolar, no valor de R$ 484,90.

Os docentes ocuparão cargos com carga horária de 40 horas semanais, em regime de Dedicação Exclusiva, regidos pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da União – Lei N° 8.112/1990.

Editais dos concursos da UTFPR

Concurso Público para Servidores Docentes no Campus Campo Mourão

Áreas: Ciência da Computação, Engenharia Elétrica e Engenharia Química.

Inscrições: de 6 de agosto a 8 de setembro

Acesse: https://sei.utfpr.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=4693191&id_orgao_publicacao=0

Concurso Público para Servidores Docentes no Campus Dois Vizinhos

Áreas: Administração e Economia/Administração de Empresas e Economia Geral; Agronomia/Mecanização Agrícola; Ciência da Computação/Engenharia de Software.

Inscrições: até 9 de outubro

Acesse: https://www.utfpr.edu.br/concursos/professores/doisvizinhos/edital-007-2024-cpcp-dv-professor-do-magisterio-federal



Concurso Público para Servidores Docentes no Campus Ponta Grossa

Áreas: Ciências Humanas/Filosofia, Engenharia Química e Química.

Inscrições: até 23 de setembro

Acesse: https://www.utfpr.edu.br/concursos/professores/pontagrossa/edital-001-2024-cpcp-pg-professor-do-magisterio-federal



Concurso Público para Servidores Docentes no Campus Toledo

Áreas: Multidisciplinar/Biotecnologia, Multidisciplinar/Interdisciplinar e Engenharia Elétrica/Circuitos Elétricos, Magnéticos e Eletrônicos

Inscrições: até 17 de setembro

Acesse: https://www.utfpr.edu.br/concursos/professores/toledo/edital-no-001-2024-cpcp-td-professor-do-magisterio-federal-efetivo

