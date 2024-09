Tradicional desfile de 7 de setembro, em Curitiba, terá transmissão ao vivo

A TV Paraná Turismo vai transmitir, neste sábado (7), a partir das 8h30, o tradicional desfile cívico-militar de 7 de setembro que acontece no Centro Cívico, em Curitiba.

Os desfiles vão passar no canal 9.1 da TV aberta e no canal 509 na Claro/NET. O sinal também chega às antenas parabólicas de todo o Brasil pelo Satélite Star One D2, na frequência 3985, pela Banda KU, no canal 236, e ainda na Sky TVRO no canal 66. A cobertura ocorre em parceria com a TV Evangelizar, que fornecerá a equipe técnica e operacional, além de jornalistas, para transmitir simultaneamente o evento ao vivo pelo seu canal no YouTube.

O público que acompanhar a transmissão vai poder ver bandeiras e uniformes históricos, além de acompanhar a trajetória de ex-integrantes do Batalhão Suez (primeira Operação de Paz com participação do Brasil) e das Forças de Paz, além de viaturas como o Jeep Willys e Dodge Comand, ambos de 1945, da época da 2ª Guerra Mundial. Serão usadas 280 viaturas, entre eles os blindados Guarani e Leopard. Também haverá um sobrevoo de quatro aeronaves ao final do desfile.

Pelo Governo do Estado, cerca de 300 militares, entre policiais e bombeiros, desfilam. Também participam policiais civis e penais. Dos colégios estaduais e cívico-militares, serão quase 400 alunos.

Programação do 7 de setembro em Curitiba

A festividade começa com 1ª Revista da Tropa pelo comandante da Artilharia Divisionária da 5ª Divisão de Exército, general de brigada Márcio Ricardo Grala. Em seguida, será realizada uma 2ª Revista da Tropa, pelo comandante da 5ª Divisão de Exército, general de divisão Ricardo José Nigri.

Às 9h, começas os desfiles das escolas civis e cívico-militares, seguido por diversas associações e agremiações. Ao todo, oito colégios cívico-militares e cinco estaduais participam, além de outras instituições, como municipais e particulares.

Às 10h, desfilam escolas militares e grupamentos – a pé e motorizados –, com tropas da Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar do Paraná, Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Científica, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal de Curitiba, além da participação de instituições governamentais não militares, como Defesa Civil.

