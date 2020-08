As inscrições para o concurso de Soldado da Polícia Militar do Paraná reabrem nesta terça-feira (4), a partir das 17 horas, e vão até o dia 2 de setembro. Após retificação recomendada pelo Ministério Público do Paraná, o edital do concurso foi modificado e passou a considerar aptos os candidatos tatuados.

A alteração segue a determinação do Supremo Tribunal Federal, publicada em 2017, que determinou que as polícias deixem de barrar tatuagens (a não ser em casos muito específicos (quando o desenho apresenta mensagem de ódio, por exemplo).

Segundo o edital, o candidato portador de tatuagem que não seja considerada ofensiva, poderá ser considerado apto, desde que a tatuagem não represente risco à segurança. O documento também cita as situações de candidatos com alargadores na orelha. Nesse caso, eles serão admitidos a realização de cirurgia de reconstrução de lóbulo da orelha. No dia da avaliação clínica, a orelha deverá estar reconstruída e cicatrizada.

As inscrições acontecem no site do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e tem valor de R$ 100. São oferecidas duas mil vagas para soldados da PM e 400 vagas para Bombeiro Militar. A remuneração conta com bolsa-auxílio no valor de R$ 1.933,63 e subsídio de R$ 4.263,67 (após o término do Curso de Formação de Praças e respectiva promoção).

Provas da seleção

Os candidatos deverão realizar uma prova de conhecimentos e provas de habilidades específicas, que são divididas nas seguintes etapas: Exame de Capacidade Física (ECAFI); Exame de Sanidade Física (ESAFI); Avaliação Psicológica (AP); e Investigação Social (IS).

Será possível realizar as seletivas em Campo Mourão, Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Ivaiporã, Jacarezinho, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Paranaguá, Paranavaí, Telêmaco Borba, Umuarama e União da Vitória.(INSCRIÇÕES AQUI).