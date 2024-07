Comércio de rua e shoppings disputam consumidores no Dia dos Pais 2024

Entre os dias 18 e 21 de julho, a Associação Comercial do Paraná (ACP) realizou uma pesquisa com 500 consumidores para entender as tendências de intenção de compra de presentes para o Dia dos Pais, comemorado em 11 de agosto. A consulta revelou o que e onde os paranaenses pretendem comprar, além de quanto pretendem gastar.

Como principal indicador, a pesquisa mostra que os consumidores estão divididos entre o comércio de rua e shoppings, com uma parcela significativa optando por compras online. Dos entrevistados, 36,40% farão as compras nos shoppings, 36% falaram que o comércio de rua é a preferência. Em seguida, estão as compras online (25%).

“Com esta pesquisa, a ACP espera auxiliar os comerciantes a se prepararem melhor para atender às expectativas dos consumidores, proporcionando uma experiência de compra satisfatória para todos e um incremento nas vendas graças a esta importante data comemorativa”, diz o Presidente da ACP, Antonio Gilberto Deggerone.

Ideias de presente para o Dia dos Pais

Itens de vestuário estão entre os preferidos (58,60%), seguidos de perfumaria (28,80%), calçados (26,80%), eletrônicos (13,20%), acessórios (11,20%) e outros (16,60%).

Com relação aos valores dos presentes, 39,80% dos entrevistados informaram que buscarão itens entre R$ 100 e R$ 200; seguidos de 26,20% que comprarão presentes entre R$ 50 e R$ 100; de 14% que comprarão itens entre R$ 200 e R$ 300 e 6,20% pretendem gastar até R$ 50.

O que fazer no Dia dos Pais

A comemoração em casa é a escolha predominante entre os entrevistados (88%), com apenas uma pequena fração optando por restaurantes (9%), viagens (1,80%) ou outros locais (1,20%).

Os pais são os principais destinatários dos presentes (58,60%), seguidos pelos cônjuges (38,40%) e sogros (11%). A pesquisa também destaca a consideração por figuras paternas não biológicas, como pai de consideração (4,80%), avós (3,60%) padrastos (1,40%).

