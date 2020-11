Neste domingo (29), mais de 38 milhões de eleitores de 57 cidades, entre elas 18 capitais, vão às urnas escolher seu prefeito em segundo turno. No Paraná, apenas Ponta Grossa passa pelo segundo-turno. Curitiba definiu Rafael Greca (DEM) para o comando da cidade nos próximos quatro anos já no primeiro turno.

Como no primeiro turno, os eleitores poderão votação das 7h às 17h, sendo as três primeiras horas recomendadas para pessoas. A ampliação em uma hora do horário de votação foi para evitar aglomerações nos locais de votação.

São Paulo tem eleição emblemática

Além da capital, “cidades mais populosas do estado de São Paulo como Guarulhos (Grande SP) e Campinas (93 km de SP) vão às urnas neste domingo com cenário ainda indefinido, segundo pesquisas realizadas pelo Ibope. Outras 13 cidades paulistas também definem hoje quem será o prefeito eleito para os próximos quatro anos de mandato.