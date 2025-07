Com novos investimentos, Maringá pode ter maior aeroporto regional do Sul

Com um investimento de R$ 190 milhões previsto para os próximos anos, o Aeroporto Silvio Name Júnior, em Maringá, poderá se tornar o maior terminal regional do Sul do Brasil. O pacote de investimentos, o maior da história do aeródromo, foi anunciado pela prefeitura na última terça-feira (o9).

O projeto inclui a modernização da torre de controle, reforma do terminal de passageiros e implantação de um polo aeronáutico com capacidade para atrair empresas de grande porte do setor. A maior parte do investimento, cerca de R$ 118,7 milhões, será destinada à ampliação do terminal, que passará de 4.009,16 m² para 3.135,56 m² de área construída e 1.099,66 m² de marquise.

O novo espaço contará com três pontes de embarque, sala de embarque remoto para aeronaves de menor porte, escadas rolantes, elevadores, novo sistema de check-in com inteligência artificial, três raios-x, pórticos detectores de metais, duas esteiras de desembarque e dois carrosséis integrados para despacho de bagagem.

A área de recepção terá novos pontos comerciais, espaço para eventos voltados à aviação, terminal intermodal com integração a ônibus, vans, táxis, aplicativos e locadoras de veículos. O estacionamento também será ampliado para até 800 vagas.

Os recursos para os pré-projetos (elétrico, estrutural e arquitetônico) foram viabilizados por parcerias com entidades da sociedade civil regional. Essa etapa deverá custar R$ 682 mil e conta com o apoio de associações comerciais de Paiçandu, Santa Fé e Campo Mourão.

Transformações no aeroporto devem acabar em cinco anos

A nova torre de controle terá equipamentos compatíveis com o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA II) e com o APP – LND. O investimento estimado é de R$ 10 milhões.

O Serviço de Tráfego Aéreo será ampliado com três posições operacionais, substituição de equipamentos defasados, implementação do serviço ATIS, troca do gravador de comunicações e instalação do Sistema Integrado de Torre de Controle (SITC).

Já o polo aeronáutico ocupará uma área de 40 alqueires ao lado do terminal e contará com R$ 60 milhões em infraestrutura. A empresa Digex, especializada em manutenção de aeronaves, já assinou carta de intenção para operar no local. A certificação da empresa permite atendimento a modelos como Boeing, Airbus, Embraer e Lockheed Martin.

Com isso, aeronaves de grande porte poderão realizar serviços de manutenção, pintura e revisão em Maringá. A expectativa é concluir as licitações no segundo semestre de 2025 e iniciar as obras no mesmo ano. As transformações devem ser concluídas em até cinco anos.

Obras em andamento

Em junho, foi homologada a licitação para implantação dos primeiros e-gates (portões eletrônicos de autoatendimento) do Paraná, que serão fornecidos pela empresa Digicon.

Também está em andamento a contratação de patrulhamento móvel armado por 12 meses, estimado em R$ 1,5 milhão. O município também concluiu o retrofit dos banheiros e ampliou o processamento de passageiros na sala de embarque.

Recorde de movimento no aeroporto de Maringá

Segundo o superintendente Gustavo Vieira, o aeroporto de Maringá é hoje o segundo maior terminal regional do Sul do Brasil, atrás apenas de Navegantes (SC). Atualmente, em Maringá, são feitos voos diários com destino a Curitiba, São Paulo, Campinas e Guarulhos.

De janeiro a junho de 2025, o terminal registrou o maior volume de embarques e desembarques da história no período: foram 421.941 passageiros e 1.944 voos. Esse número corresponde a um aumento de 13,82% em relação ao mesmo semestre de 2024.

A receita também foi recorde: R$ 18 milhões. Sem contar os novos contratos, o valor de aproximadamente R$ 11 milhões deve ser revertido para a construção de duas salas VIP.