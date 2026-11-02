Colisão frontal entre dois carros deixa quatro mortos na BR-277

Uma colisão frontal entre dois automóveis na manhã desta segunda-feira (2), por volta das 8h, resultou na morte de quatro pessoas e deixou outras três feridas no km 194 da BR-277, em Palmeira, na região dos Campos Gerais do Paraná.

O acidente envolveu um Jeep Renegade, com placas de Araucária, que seguia no sentido Guarapuava, e um Peugeot 206, com placas de Curitiba, que trafegava no sentido oposto.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), todas as vítimas fatais estavam no Peugeot 206. O grupo era composto por duas mulheres (de 54 e 47 anos), um homem de 29 anos e uma criança de 7 anos. No Jeep Renegade, os três ocupantes sofreram ferimentos leves e receberam atendimento no local.

De acordo com os primeiros levantamentos, a colisão ocorreu após um dos veículos invadir a pista contrária. As circunstâncias exatas da invasão serão apuradas pela PRF, que tem o prazo de até cinco dias para concluir o Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito.

Acidente na BR-277 impactou o trânsito

O atendimento à ocorrência mobilizou equipes de resgate e segurança na rodovia. Durante os trabalhos de socorro e perícia, o tráfego precisou operar no sistema “pare e siga”. Além disso, a pista foi totalmente interditada por 30 minutos para a realização da perícia técnica da Polícia Civil.

O bloqueio temporário gerou filas, com congestionamento que chegou a quatro quilômetros em cada sentido da BR-277. A liberação total da via ocorreu após a remoção dos veículos e a limpeza da pista.