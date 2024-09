As cinco maiores condenações de crimes da história do Paraná

É comum assistir na televisão ou ler em jornais notícias sobre julgamentos e condenações. Inclusive, alguns casos se tornam mais conhecidos e recebem mais repercussão.

No Paraná, por exemplo, é possível citar uma série de crimes mais recentes que ganharam notoriedade, como a morte do ex-jogador Daniel, o caso Tatiane Sptizner, a morte da menina Eduarda Shigematsu, os casos Tayná e Rachel Genofre. E a longa lista continua.

Mas será que foram esses os processos que resultaram em sentenças com as maiores penas do estado? Com informações do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), confira quais são as cinco maiores condenações do Paraná:

5º Lugar – Roubo de caminhão em Paranaguá

A quinta maior condenação é de um roubo majorado que aconteceu em Paranaguá, no litoral do Paraná. Um dos réus envolvidos no processo foi julgado em 2022 e recebeu a pena de 169 anos, um mês e quatro dias.

Conforme detalhes do TJPR sobre essa situação, três indivíduos armados abordaram um motorista de caminhão nas proximidades de um dos terminais do porto da cidade. Mediante grave ameaça e com uso de armas de fogo, roubaram o caminhão da vítima.

Esse processo tramita em nível de sigilo médio.

4º Lugar – Estupro contra menores em Londrina

O quarto crime do Paraná com a maior pena foi julgado em 2020, em Londrina. Trata-se de estupros contra menores de idade que frequentavam uma igreja no município. O homem condenado atuava como líder de um grupo da igreja.

Aproveitando-se do ‘cargo’, ele cometia os crimes de natureza sexual contra os adolescentes. O réu foi condenado a 258 anos e nove dias de prisão. O processo tramita em sigilo.

3º Lugar – Tráfico de drogas em Nova Fátima

Em terceiro na lista de maiores condenações do Paraná, esse processo transita em nível médio de sigilo. Trata-se de um réu julgado pelo crime de tráfico de drogas no município de Nova Fátima, no Norte do Paraná.

Segundo informações do TJPR, o julgamento aconteceu em 2024. O réu envolvido no crime foi condenado a 334 anos, seis meses e cinco dias de prisão. Em dias, isso soma 122.097.

2º Lugar – Roubo de quadrilha em Maringá

A segunda maior condenação do Paraná é de uma quadrilha que cometeu assaltos e latrocínios contra sacoleiros em Maringá. Na ocasião, as vítimas estavam em um ônibus que tinha como destino a cidade de Foz do Iguaçu. O julgamento do crime aconteceu em 2015 e sete réus constam no processo.

As penas dos envolvidos variam. A maior delas soma 334 anos, sete meses e 24 dias de prisão. O que equivale a 122.146 dias. Já a menor pena desse processo foi dada a três réus, de 233 anos e oito meses de prisão. Os outros três envolvidos no crime receberam 278 anos, 247 anos e 242 anos.

1º Lugar – Chacina de Guaíra

Com condenação de 348 anos, a maior pena do Paraná é referente a esse caso que ficou conhecido como Chacina de Guaíra. O crime aconteceu em 2008 e teria como motivação um acerto de contas entre traficantes dessa região Oeste do Paraná.

Na ocasião, três homens foram até a chácara de Jocemar Marques Soares, em Guaíra. Os assassinos foram de barco até o local, através do Rio Itaipu, e renderam Jocemar. A partir de então, o obrigaram a chamar todos os membros da sua quadrilha, que foram mortos.

Os três homens foram julgados por homicídio qualificado em 2009. Conforme as informações do TJPR, eles cometeram 15 homicídios e tentaram matar mais oito pessoas. Em 2009 foram condenados a 348 anos ou 127.020 dias de prisão.

Quantos anos uma pessoa pode ficar presa no Brasil?

Apesar dessas penas com números consideráveis, no Brasil existe uma lei que prevê o tempo máxima que uma pessoa pode ficar presa. Conforme o artigo 75 do Código Penal, alguém condenado pode cumprir penas privativas de liberdade por no máximo 40 anos.

“Quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade cuja soma seja superior a quarenta anos, devem elas ser unificadas para atender ao limite máximo deste artigo”, diz o parágrafo da lei.

*Para coletar as informações sobre os cinco processos, a reportagem solicitou detalhes por meio da Lei de Acesso à Informação.

TENSO!!! Na base do pó!! Curitiba ainda tem ruas sem asfalto, acredita?? Triste demais! O que aconteceu com esse bichinho? Registro é impressionante! Pra que?? Moda nas estradas é um PERIGO para você e sua família!