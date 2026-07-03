Cidades do Paraná decretam emergência após vendaval e granizo

No início desta semana, o Paraná registrou chuvas de granizo com pedras do tamanho de ovos e uma camada de gelo que atingiu 30 centímetros de altura. Com os estragos provocados pelas tempestades, a Defesa Civil Estadual preparou uma força-tarefa para atender os pedidos de ajuda humanitária. Ao todo, 29 municípios contabilizaram prejuízos e aproximadamente 7,3 mil pessoas do Centro e Sul do estado foram afetadas.

Os municípios Candói, Goioxim, Marquinho e Turvo decretaram situação de emergência. As quatro cidades ficam na região Centro-Sul do Paraná.

Na manhã desta sexta-feira (3) três caminhões com material de apoio saíram de Curitiba com destino a Goioxim e Candói. Segundo a Defesa Civil, as cidades deverão receber ao todo 400 cestas básicas, 400 colchões, 400 kits de higiene e 7,3 mil telhas.

De acordo com a Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família de Candói, havia 50 pessoas abrigadas em um ginásio no início da semana, mas até esta sexta-feira (3) o número caiu para 15. Foram atingidas seis localidades, totalizando danos em 90 casas, afetando 840 pessoas e deixando 200 desalojadas.

O coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Fernando Schunig, explica que a entidade está preparada para casos como este e que durante esta semana já foi enviado material para Turvo. Está prevista a entrega de 2,6 mil telhas para General Carneiro no sábado (4). Já a cidade de Marquinho está finalizando o pedido de ajuda e deve receber a ajuda até domingo.

Em Turvo, a tempestade que durou cerca de cinco minutos danificou a cobertura de casas e imóveis da cidade. Na quarta-feira (1º) a Defesa Civil contabilizou 200 pessoas desalojadas e outras 30 abrigadas temporariamente em um colégio estadual.

Na quinta-feira (2), o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) alertou para chuvas e tempestades localizadas no Sudoeste do estado, mas de maneira irregular e sem indicativos para eventos mais severos, como os vistos nos últimos dias.

Em 2026 já foram registradas 79 ocorrências de vendavais e tempestades pela Defesa Civil. O montante representa 34% dos 231 registros e é a maior causa até agora. Em segundo lugar vem os alagamentos (36 ocorrências), enxurradas (30) e estiagem (30).

Previsão do tempo anuncia geada

De acordo com o site do Simepar, para o sábado (4) há possibilidade de geadas muito localizadas, mas há condições favoráveis para formação de nevoeiros. No começo da próxima semana chega uma nova frente fria ao estado, que pode provocar chuvas e trovoadas na maior parte das regiões paranaenses. A mudança será provocada por um ciclone em alto mar.