Curtindo o calor em Curitiba? Frente fria vai mudar tudo em poucas horas

Nesta quinta-feira (02), o Paraná apresenta tempo estável com sol na maior parte do território. Porém, a aproximação de um sistema frontal provoca uma divisão nas condições meteorológicas do estado, exigindo atenção dos paranaenses, principalmente com um alerta de perigo do Inmet. Em Curitiba, o calor não vai durar muito. Por isso, aproveite para conferir a previsão do tempo completa.

Instabilidade atinge regiões Sul e Oeste do Paraná

Apesar do céu aberto e sol predominante em grande parte do estado, as regiões Oeste, Sudoeste e Sul começam a enfrentar instabilidade. Samuel Braun, meteorologista do Simepar, informou que os radares já indicavam chuva e tempestades localizadas no Sudoeste durante a madrugada, acompanhadas de forte atividade elétrica e tempestades no oeste catarinense e norte gaúcho.

As precipitações ao longo desta quinta-feira devem ocorrer de maneira irregular nesses setores, com possibilidade de intensificação em áreas isoladas. Os meteorologistas ressaltam, no entanto, que não há indicativos de elevado potencial para eventos severos. As tempestades previstas apresentam intensidade menor que a observada nos últimos dias.

Previsão do tempo para Curitiba nesta quinta-feira

A capital paranaense terá céu aberto e sem chuva. A temperatura em Curitiba varia entre mínima de 14ºC e máxima de 24ºC.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo de “Perigo Potencial” para declínio de temperatura, válido até as 23h59. O aviso abrange toda a metade sul do Paraná, incluindo Curitiba, e indica leve risco à saúde devido ao declínio térmico previsto entre 3ºC e 5ºC.

No litoral paranaense, o céu permanece encoberto com visibilidade restrita. A faixa norte do estado registra calor intenso, enquanto os Campos Gerais apresentam temperaturas mais amenas, com marcas próximas aos 12°C em municípios como Ponta Grossa e Jaguariaíva.

Frente fria derruba temperaturas e traz chuva para Curitiba no fim de semana

A aproximação e passagem de um sistema frontal alteram radicalmente o panorama meteorológico na capital paranaense a partir de sexta-feira, trazendo instabilidade e forte massa de ar frio.

Virada do tempo começa na sexta-feira

A passagem do sistema frontal provoca aumento expressivo da nebulosidade sobre o Paraná. A previsão indica chuva para Curitiba, com temperaturas oscilando entre 11ºC e 20ºC. O Simepar prevê precipitações fracas ao longo do dia, com maior probabilidade no leste do estado.

Na sequência desse sistema, uma intensa massa de ar frio passa a atuar na região, provocando queda acentuada e linear nas temperaturas.

Final de semana gelado na capital paranaense

O impacto da massa de ar frio será ainda mais intenso no fim de semana em Curitiba. O declínio térmico se acentua, fazendo as temperaturas despencarem em relação aos dias anteriores.

No sábado, a temperatura mínima prevista é de 10ºC, enquanto a máxima não ultrapassa os 12ºC, mantendo o ambiente gelado durante todo o dia.