Ruas de Curitiba fecham por 30 dias para grande obra: trânsito nesta quinta-feira (02)

O andamento das obras do projeto de mobilidade urbana Novo Inter 2 provoca interdições de trânsito em vias importantes de Curitiba a partir das 8h desta quinta-feira (2). Condutores e pedestres que circulam pelas regiões sul e leste da capital devem ficar atentos a bloqueios que duram de 15 a 30 dias, além de rotas de desvios sinalizadas na região.

Obras e interdições no Capão Raso

A Rua Naby Paraná sofre bloqueio total no trecho situado entre as ruas Thereza Fontana Alves e Gerson Felício dos Santos. A interdição é necessária para o avanço dos trabalhos de infraestrutura de transporte na região sul da cidade. A previsão inicial da Superintendência de Trânsito é de que esta etapa dos serviços se estenda por cerca de 30 dias, prazo que pode ser alterado a depender das condições climáticas do período.

Desvio? Como alternativa para desviar da intervenção, os condutores que trafegam pelo local podem acessar as ruas Vereador Adeodato Volpi, José Dorigo, Bortolo Gusso e José Gomes de Abreu. O trecho encontra-se totalmente sinalizado para orientar o fluxo viário.

Bloqueios programados no Hauer

Também em virtude das intervenções na infraestrutura do transporte coletivo na capital, a Rua Roberto Hauer fica interditada no trecho compreendido entre a Rua Bartolomeu Lourenço de Gusmão e a marginal oeste do Canal Belém. O bloqueio começa a valer a partir das 8h desta quinta-feira e tem duração estimada de 15 dias, também condicionada à estabilidade do clima na cidade.

Desvio? Para contornar o ponto de obras, as opções indicadas de desvios para os motoristas são o acesso à Rua José Rietmeyer ou a utilização da Linha Verde no sentido da Avenida Senador Salgado Filho.

Nova sinalização viária no Xaxim

A partir das 10h desta quinta-feira, um novo conjunto semafórico entra em funcionamento no cruzamento da Rua Francisco Derosso com as ruas Vilson Brun e Dom José Marello. O sinaleiro foi implantado após a realização de estudos técnicos de tráfego, motivados por solicitações de moradores do bairro.

O objetivo da instalação do equipamento é reforçar a segurança viária na região, facilitar a travessia de pedestres e organizar o fluxo de veículos. Durante as primeiras horas de operação do semáforo, agentes de trânsito permanecem no cruzamento para orientar pedestres e condutores que utilizam a via.

Mapa mostra locais de maior congestionamento em Curitiba

Antes de sair de casa, consulte aqui como está seu trajeto. O mapa mostra, em vermelho, ruas de Curitiba que estão com grande movimento, segundo o Google.