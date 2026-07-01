Por que novos ônibus entregues nesta quarta-feira são chamados de “superarticulados”

Foram apresentados nesta quarta-feira (1º) os novos ônibus superarticulados que vão operar no trecho entre o Terminal de Pinhais e a Praça Rui Barbosa, em Curitiba. Os ônibus — dez, inicialmente — são equipados com ar-condicionado e têm um comprimento total de 23 metros, com capacidade para levar 194 passageiros, ou seja são maiores que os articulados tradicionais (180 passageiros e 20,6 metros).

A motorização dos ônibus é equipada com uma tecnologia para reduzir a emissão de gases poluentes. Segundo a Agência de Assuntos Metropolitanos (Amep), os ônibus fazem parte de um pacote de renovação da frota, totalizando R$ 51,6 milhões. O projeto ainda inclui 27 novos veículos com ar-condicionado para as linhas da região.

A linha Pinhais/Rui Barbosa passa por toda a extensão da canaleta da Avenida Affonso Camargo e é uma das mais movimentadas da Rede Integrada Metropolitana, com cerca de 15 mil passageiros transportados diariamente.

Até o fim do ano, projeta a Amep, deverão ser entregues outros 19 superarticulados. Estão previstos também oito ônibus tradicionais para reforçar o trajeto entre os municípios de Pinhais e Piraquara.

Os dez primeiros veículos foram entregues pelo governador em exercício, Darci Piana, que destacou que os superarticulados representam mais conforto, segurança e capacidade para os passageiros que utilizam diariamente o transporte metropolitano. A linha é comandada pela empresa Expresso Azul.